Haftaya damga vuran magazin olayları

ŞEBNEM FERAH'TAN 6 YIL SONRA İLK KONSER

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Şebnem Ferah'ın konserlerinin ilki 3 Haziran akşamı İstanbul Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşti. Birçok ünlü ismin de akın ettiği konser, sosyal medyada gündem oldu. Ferah, 13 Haziran ve 21 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yine İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

TARKAN'DAN ANKARA'DA ÜCRETSİZ KONSER

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, bu kez Ankara'da hayranlarıyla buluşacak. Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edilen ücretsiz konser, 5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

REHA MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ve 28 Mayıs'ta Bodrum'da kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti.

CİHAT SÜVARİOĞLU'NUN İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Sevdiğim Sensin'de Tahir Aldur'a hayat veren Cihat Süvarioğlu, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Hiç koku almadığını anlatan ünlü oyuncu, bunun doğuştan gelen bir şey olduğunu “Bu bazen anne karnında oluşmuyormuş” diye anlattı. Bu duruma dikkat ettiğinden bahseden Süvarioğlu, “Kokup kokmadığımı bilmediğim için bazen insanlara çabuk sarılmıyorum, bu sebeple beni zaman zaman soğuk buluyorlar” sözleriyle aktardı.

DUA LIPA EVLENDİ

Uzun süredir İngiliz aktör Callum Turner ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Dua Lipa, Londra’da belediye binasında gerçekleştirilen sürpriz nikahla evlendi. Ünlü çiftin, görkemli düğünleri de İtalya'da gerçekleşecek.

TRAVIS SCOTT KONSERLERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Gerçek adı Jacques Webster olan dünyaca ünlü hip hop yıldızı Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul'da ardından İzmir'de hayranlarıyla buluşan Scott'ın partilere geç çıkması ve sahnede 15, 20 dakika kalması bilet alanları hayal kırıklığına uğrattı.