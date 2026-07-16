Haftaya damga vuran magazin olayları
Ünlüler dünyasında bu hafta Haluk Levent'in tutuklanmasından, Rihanna'nın sahnelere dönüşüne, Danla Bilic'in ameliyatından, Ayşe Nazlı Yumlu'nun evlenmesine birçok olay yaşandı.
HALUK LEVENT TUTUKLANDI
Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da Bursa’da gözaltına alındı.
İstanbul'a getirilen Levent'e “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi. Ünlü sanatçı, bugün de tutuklandı.
NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI EVLENDİ
Ünlü sanatçı Nilüfer ve merhum Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, Batuhan Yağlıoğlu ile sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikahtan kareleri Nilüfer, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun…" diyerek paylaştı.
Konserden görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
RIHANNA SENELER SONRA SAHNEDE
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren üç çocuk annesi Rihanna, rap yıldızı Jay-Z ile birlikte ABD'nin New York kentindeki Yankee Stadyumu'nda sahneye çıktı. Son olarak Hindistan'da bir düğünde sahne alan Rihanna, Jay-Z'nin sürpriz konuğu oldu ve "Bitch Better Have My Money" ile "Run This Town" adlı hit şarkılarını seslendirdi.
DANLA BILIC AMELİYAT OLDU
Yaklaşık dört sene önce yaptırdığı "Aquafilling" işlemi sonrası zor günler geçiren Danla Bilic, önceki gün acil ameliyata alındı. Daha önce de 6 kez dolgu temizleme ameliyatı olan Bilic, son durumunu takipçileriyle paylaştı.
“Hepinizi beklettiğim için özür dilerim" diyen Bilic, "Anca kendime gelebiliyorum. Üç gün önce 39 buçuk derece ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım" ifadelerini kullandı.
Fenomen isim, sözlerini "Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz" diye noktaladı.
SAM NEILL HAYATINI KAYBETTİ
Jurassic park serisiyle Hollywood'un unutulmaz isimleri arasına giren oyuncu Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncunun ailesi sosyal medyadan duyurdu. Yeni Zelandalı oyuncunun menajeri Philip Grenz, ünlü aktörün zatürreden öldüğünü açıkladı.
- Heyecan Dorukta. Merakla beklenen 5 Türk filmi08 Temmuz 2026 Çarşamba
- Güzel haberler art arda geldi. Magazin dünyasında bu hafta02 Temmuz 2026 Perşembe
- Emmy Ödülleri için heyecan dorukta. Adaylar belli oluyor25 Haziran 2026 Perşembe
- Magazin dünyasında bu hafta. Ani bir kayıp, dizilerde şaşırtan ayrılıklar18 Haziran 2026 Perşembe
- Türk sinemasının unutulmaz eserleri yeniden hayat buluyor11 Haziran 2026 Perşembe