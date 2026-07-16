Haftaya damga vuran magazin olayları

RIHANNA SENELER SONRA SAHNEDE

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren üç çocuk annesi Rihanna, rap yıldızı Jay-Z ile birlikte ABD'nin New York kentindeki Yankee Stadyumu'nda sahneye çıktı. Son olarak Hindistan'da bir düğünde sahne alan Rihanna, Jay-Z'nin sürpriz konuğu oldu ve "Bitch Better Have My Money" ile "Run This Town" adlı hit şarkılarını seslendirdi.

DANLA BILIC AMELİYAT OLDU

Yaklaşık dört sene önce yaptırdığı "Aquafilling" işlemi sonrası zor günler geçiren Danla Bilic, önceki gün acil ameliyata alındı. Daha önce de 6 kez dolgu temizleme ameliyatı olan Bilic, son durumunu takipçileriyle paylaştı.

“Hepinizi beklettiğim için özür dilerim" diyen Bilic, "Anca kendime gelebiliyorum. Üç gün önce 39 buçuk derece ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım" ifadelerini kullandı.

Fenomen isim, sözlerini "Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz" diye noktaladı.

SAM NEILL HAYATINI KAYBETTİ

Jurassic park serisiyle Hollywood'un unutulmaz isimleri arasına giren oyuncu Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncunun ailesi sosyal medyadan duyurdu. Yeni Zelandalı oyuncunun menajeri Philip Grenz, ünlü aktörün zatürreden öldüğünü açıkladı.