Haftaya damga vuran magazin olayları
Ünlüler dünyasında bu hafta Cansever'in vefatından Kıvanç Tatlıtuğ'un dijital vedasına, Murat Yıldırım'ın bebek müjdesinden Deniz Seki'nin geçirdiği kazaya birçok olay yaşandı.
CANSEVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Uzun süredir lösemiyle savaşan Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 59 yaşında vefat eden şarkıcı, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlandı. Cansever'in cenaze törenine, Türkiye'den DJ Yılmaz, şarkıcı Kader ve Fatih Bulut katıldı.
MURAT YILDIRIM İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR
Iman Elbani ile mutlu bir evliliği olan Murat Yıldırım'dan müjdeli haber geldi. 2022'de kızı Miray'ı kucağına alarak ilk kez baba olan oyuncu, ikinci kez baba olacağını açıkladı. Yıldırım, eşinin 9 aylık hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Kıvanç Tatlıtuğ, ani kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
KIVANÇ TATLITUĞ SOSYAL MEDYAYA VEDA ETTİ
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dijital dünyaya veda etti. 5 milyon takipçili Instagram hesabı ile X hesabını eş zamanlı olarak erişime kapatan Tatlıtuğ, hayranlarını şaşırttı.
DENİZ SEKİ'NİN TALİHSİZ KAZASI
Evinin balkonunda köpeklerini beslerken talihsiz bir kaza geçirip düşen Deniz Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı. Leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen şarkıcı, ameliyat oldu. Hastanede tedavisi devam eden Deniz Seki, hasta yatağından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede sahnelere dönmek istediğini ifade etti.
YASEMİN SAKALLIOĞLU 2 AYDA 12 KİLO VERDİ
Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, 2 ayda 12 kilo verdiğini açıkladı. Yeni filmi için form tuttuğunu söyleyen Sakallıoğlu, iğneyle zayıflamadığını “Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım. İki ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyacınız yok. Gerçekten dikkat ederek verilebilecek bir kilo" dedi.
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