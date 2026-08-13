Haftaya damga vuran magazin olayları

KIVANÇ TATLITUĞ SOSYAL MEDYAYA VEDA ETTİ

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dijital dünyaya veda etti. 5 milyon takipçili Instagram hesabı ile X hesabını eş zamanlı olarak erişime kapatan Tatlıtuğ, hayranlarını şaşırttı.

DENİZ SEKİ'NİN TALİHSİZ KAZASI

Evinin balkonunda köpeklerini beslerken talihsiz bir kaza geçirip düşen Deniz Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı. Leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen şarkıcı, ameliyat oldu. Hastanede tedavisi devam eden Deniz Seki, hasta yatağından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa sürede sahnelere dönmek istediğini ifade etti.

YASEMİN SAKALLIOĞLU 2 AYDA 12 KİLO VERDİ

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, 2 ayda 12 kilo verdiğini açıkladı. Yeni filmi için form tuttuğunu söyleyen Sakallıoğlu, iğneyle zayıflamadığını “Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım. İki ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyacınız yok. Gerçekten dikkat ederek verilebilecek bir kilo" dedi.