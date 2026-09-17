Haftaya damga vuran magazin olayları

EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78'inci Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. The Pitt dizisinin üst üste ikinci kez En İyi Drama Dizisi ödülünü kazandığı geceye 14 dalda ödül kazanan Widow's Bay damga vurdu.

ÇİRKİN DİZİSİNİN YENİ SEZONU BAŞLIYOR

Star TV'nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok sevilen dizisi Çirkin için bekleyiş sürüyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin, 20 Eylül Pazar akşamı 9'uncu bölümüyle ikinci sezonuna başlıyor.

SONER OLGUN'UN DURUMU KRİTİK

“İyi Bayramlar Türkiye”, “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığına rağmen müzik çalışmalarına devam eden 67 yaşındaki şarkıcının sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Evinde tedavisi devam eden Olgun'un 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu öğrenildi.