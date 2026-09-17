Haftaya damga vuran magazin olayları
Ünlüler dünyasında bu hafta Kadir İnanır'ın vasiyetinden, Emmy Ödülleri'ne, Soner Olgun'un sağlık durumundan, Tuzlu Kahve'nin duygulandıran sahnesine birçok olay yaşandı.
KADİR İNANIR'IN VASİYETİNİN OKUNACAĞI DAVA ERTELENDİ
26 Haziran'da aramızdan ayrılan Kadir İnanır, vefatı sonrası miras süreciyle gündeme geldi. Usta ismin 2015'te bir adet, 2022 yılında da iki farklı vasiyet hazırladığı öğrenildi.
28 yasal mirasçısı bulunan Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava, aile fertlerinden bazılarına tebligat gitmemesi sebebiyle 17 Eylül'den 17 Aralık'a ertelendi.
TUZLU KAHVE'DE SERHAT KILIÇ SAHNESİ DUYGULANDIRDI
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin üçüncü bölümünde 5 Eylül'de vefat eden oyuncu Serhat Kılıç'ın anılması izleyenleri duygulandırdı.
Ceren Moray'ın hayat verdiği Aybüke karakterinin annesi Türkan ile konuşurken "Benim eski iş yerinde Serhat Kılıç diye bir mentörüm vardı. O bana demişti 'İnsan biraz geçmişine bakmalı' demesi dikkatlerden kaçmazken, bu sahnenin Ceren Moray'ın isteği üzerine senaryoya eklendiği ortaya çıktı.
Tuzlu Kahve, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78'inci Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. The Pitt dizisinin üst üste ikinci kez En İyi Drama Dizisi ödülünü kazandığı geceye 14 dalda ödül kazanan Widow's Bay damga vurdu.
ÇİRKİN DİZİSİNİN YENİ SEZONU BAŞLIYOR
Star TV'nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok sevilen dizisi Çirkin için bekleyiş sürüyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin, 20 Eylül Pazar akşamı 9'uncu bölümüyle ikinci sezonuna başlıyor.
SONER OLGUN'UN DURUMU KRİTİK
“İyi Bayramlar Türkiye”, “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Soner Olgun, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığına rağmen müzik çalışmalarına devam eden 67 yaşındaki şarkıcının sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Evinde tedavisi devam eden Olgun'un 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu öğrenildi.
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