Haftaya damga vuran magazin olayları
Bu hafta ünlüler dünyasında itiraflardan, vefatlara ve sürpriz bebek haberine birçok gelişme yaşandı.
SANATÇI ALPAY HAYATINI KAYBETTİ
"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılarla tanınan, Alpay, bir süredir gözlerden uzak olan ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Usta sanatçı, 91 yaşında hayatını kaybetti.
BREAKING BAD YILDIZI RJ MITTE'DEN ACI HABER
Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlunu canlandıran RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti. Serebral palsi rahatsızlığıyla mücadele eden RJ Mitte'nin intihar ederek öldüğünü temsilcisi doğruladı.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden Beren adında bir oğlu daha var.
EBRU ŞALLI'NIN DİNMEYEN ACISI
2020'de küçük oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, Empati programında oğlunun tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Lenfomaya yenik düşen oğlu için Pars gitmesin. Gitmemeliydi ama gitti" diyen Şallı, uygun iliğin bir türlü bulunamadığını ancak sonrasında kendisinde farklı bir doku grubu çıktığını bunun da Pars ile uyumlu olduğunu anlattı.
Şallı, "Allah'ın verdiği bir şey, yani çok acayip bir şey. Ve ben ona ilik verdim, yüzde 100 tuttu. Bu doku grubu çocuğumu 8-10 ay daha yaşattı. Pars da bana ‘Anne sen beni tekrar doğurdun’ dedi" ifadelerini kullandı.
HADİSE, ABLASIYLA ALAKALI KONUŞTU
2018 yılında menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz'le yollarını ayırdıktan sonra zor günler geçirdiğini söyleyen Hadise, “Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum” diyen Hadise Açıkgöz, ailesiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı bu günlerde kendisini çok yalnız hissettiğini de söyledi.
Şarkıcı, sözlerine “Ama bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Sanırım bu yaşadıklarımız kalbimde hep bir yara izi olarak kalacak. Onunla birlikte yaşadığımız her şey… Onu seviyorum ve iyi olmasını diliyorum Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım” diye devam etti.
SEL FELAKETİNDE EVLERİNİ SU BASTI
İstanbul'da kısa sürede felakete dönüşen sağnak yağıştan birçok kişi gibi ünlü isimler de etkilendi. Alişan, Aylin Coşkun ve Ece Vahapoğlu'nun evini su bastı. Coşkun, evinin içindeki merdivenlerden su fışkırdığını söylerken, Vahapoğulu ve Alişan da evlerinin bodrumlarını su bastığını belirtti.
HILARY SWANK HAMİLE
İkiz çocuklarını 48 yaşında kucağına alan Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, üçüncü kez anne olacağını duyurdu. 52 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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