Haftaya damga vuran magazin olayları
Bu hafta ünlüler dünyasında Doğukan Güngör'ün itirafından, Derya Uluğ'un evliliğine, Mustafa Keser'in eşinin vefatından, Myke Tyson'ın Tuzlu Kahve'ye konuk olmasına birçok gelişme yaşandı.
MUSTAFA KESER'İN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Usta sanatçı Mustafa Keser'in 48 yıllık eşi Nilüfer Keser hayatını kaybetti. Keser, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
DERYA ULUĞ-ASİL GÖK EVLENDİ
Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, 10 yıllık mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, 25 Kasım'da İstanbul'da bir otelde dünyaevine girdi. Ünlüler geçidi yaşanan düğünde Emre Altuğ, Serdar Ortaç sahne aldı.
MIKE TYSON, TUZLU KAHVE'DE
1 Aralık Salı akşamı 13'üncü bölümüyle ekranlara gelecek olan Tuzlu Kahve'ye Mike Tyson konuk olacak. Mehmet'in Amerika'daki arkadaşı olarak hikayeye dahil olan Tyson'ın yer aldığı bölümün ilk fragmanı şimdiden merak uyandırdı.
Tuzlu Kahve, her salı akşamı Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN AYRILIK İTİRAFI ŞAŞIRTTI
NTV'de yayınlanan Empati programına katılan Doğukan Güngör, “Vefasızlıkla karşılaştın mı?” sorusuna daha önce yaşadığı bir ayrılığı açıklayarak yanıt verdi.
Güngör, yaşadıklarını “Bir kız arkadaşım vardı, hali hazırda bir projede oynuyordum ama başrol değildim. O ilk işini aldığında, ilk başrolünü aldığında, bence doğru düzgün de ilk işiydi, benden ayrıldı. İlk yaptığı şey benimle vedalaşmak oldu” diye anlattı.
UFUK BEYDEMİR BABA OLDU
Aradığı aşkı Hollandalı Sharon Kovacs'da bulan şarkıcı Ufuk Beydemir, kısa süre önce baba olacağını duyurmuştu. Beydemir, kızlarının beklenenden çok erken dünyaya geldiğini ve 25 haftalıkken doğduğunu duyurdu.
Kızına Ruby Umay adını veren şarkıcı, paylaşımında “Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi” ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 54'üncü Uluslararası Emmy Ödülleri, 23 Kasım'da dağıtıldı. Birçok yapımın ödül aldığı gecede Türk dizisi “Leyla: Hayat... Aşk... Adalet” En İyi Telenovela kategorisinde ödüle layık görüldü.
“Leyla: Hayat... Aşk... Adalet” dizisi; “Kara Sevda”, “Yargı" ve “Deha”dan sonra En İyi Telenovela dalında Emmy kazanan dördüncü Türk dizisi oldu.
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