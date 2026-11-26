DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN AYRILIK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

NTV'de yayınlanan Empati programına katılan Doğukan Güngör, “Vefasızlıkla karşılaştın mı?” sorusuna daha önce yaşadığı bir ayrılığı açıklayarak yanıt verdi.

Güngör, yaşadıklarını “Bir kız arkadaşım vardı, hali hazırda bir projede oynuyordum ama başrol değildim. O ilk işini aldığında, ilk başrolünü aldığında, bence doğru düzgün de ilk işiydi, benden ayrıldı. İlk yaptığı şey benimle vedalaşmak oldu” diye anlattı.

UFUK BEYDEMİR BABA OLDU

Aradığı aşkı Hollandalı Sharon Kovacs'da bulan şarkıcı Ufuk Beydemir, kısa süre önce baba olacağını duyurmuştu. Beydemir, kızlarının beklenenden çok erken dünyaya geldiğini ve 25 haftalıkken doğduğunu duyurdu.

Kızına Ruby Umay adını veren şarkıcı, paylaşımında “Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 54'üncü Uluslararası Emmy Ödülleri, 23 Kasım'da dağıtıldı. Birçok yapımın ödül aldığı gecede Türk dizisi “Leyla: Hayat... Aşk... Adalet” En İyi Telenovela kategorisinde ödüle layık görüldü.

“Leyla: Hayat... Aşk... Adalet” dizisi; “Kara Sevda”, “Yargı" ve “Deha”dan sonra En İyi Telenovela dalında Emmy kazanan dördüncü Türk dizisi oldu.