Haldun Dormen'in ardından. "Olmadı şekerim"

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. 72 yıllık sanat hayatı boyunca sayısız oyunda rol alan, yöneten ve yazan Dormen, birçok kuşak için örnek oldu.

Çocuk yaştan beri sanata meraklı olan Haldun Dormen, tiyatroya nasıl yöneldiğini birkaç yıl önceki röportajında şu sözlerle anlattı:

"Ben 8-10 yaşlarında futbol oynarken ayağımı sakatladım, sakat kaldım. Tiyatroyu, sinemayı çok seviyordum. Futbol oynayamıyorum ya bu tür şeyleri iyi yapmaya karar verdim. Olumlu bir insan olduğum için 'Ben yaparım', 'Herkesten iyi dans ederim.' dedim"

DÜNYANIN EN GÜZEL MEKTUBUNU BABASINDAN ALDI

Ailenin tek oğlu olan ve babasının izinden gitmesi beklenen Haldun Dormen'in hayali ise bambaşka yöndeydi. Tiyatro konusunda kararlı olan Dormen, bu konuda babasından da bir mektupla izin istedi.

Sevdiği bir meslek için enerjisi olduğunu söyleyen Haldun Dormen, "İdealim Türkiye'de iyi ve kıymetli bir sinema sanayii kurabilmek için Amerika'daki Yale Üniversitesi'nin Dramatic Arts kısmında üç senelik prodüktörlük tahsili yapmaktır. Türkiye'de adamakıllı bir sanat topluluğu yaratmak niyetindeyim" diyordu babasına mektubunda.

Kendisine cevap olarak gelen mektubu "dünyanın en güzel mektubuydu" diye niteleyen Haldun Dormen'in yolculuğu babasının "İstediğin şeyi ol ama en iyisini ol, bana söz ver" cevabıyla başladı.

"O OLAY SONRASI AYAĞIMDAKİ SAKATLIĞI UMURSAMADIM"

Ayağındaki sakatlık nedeniyle sahneye çıkamayacağını düşündüğünü anlatan Dormen, Amerika'da Yale Üniversite'sinde okurken yaşadığı bir anı şöyle anlattı:

"Ayağımdaki sakatlık nedeniyle sahneye çıkamayacağımı ancak iyi bir yönetmen olabileceğimi düşünüyordum. ABD'de okurken Jül Sezar'dan bir sahne oynuyordum. Sahne boştu ve yürüyordum, öğretmenim de bana 'Niye ayağınla komiklik yapıyordun? Hiç gerek yoktu' dedi. Sakatlığımı söyleyince kadın kıpkırmızı oldu. Ama ben o gün sahneye çıkabileceğimi anladım ve bunu hiç umursamadım."

Amerika'da okuduktan sonra 4 yıl boyunca sahnelere çıkan Haldun Dormen, 1954'te Türkiye'ye döndü. Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne ile başlayan kariyerine Dormen Tiyatrosu başta olmak üzere birçok başarı sığdırdı.

HAYATININ EN BÜYÜK BAŞARISI: SOKAK KIZI İRMA

Haldun Dormen'in dönüm noktası "hayatımın en büyük başarısı" olarak tanımladığı "Sokak Kızı İrma" oldu. Başrollerini Gülriz Sururi, İzzet Günay ve Altan Erbulak'ın paylaştığı oyun, batılı anlamda ilk müzikal olarak tiyatro tarihine geçti.

Vodvil ve müzikal türlerinde sahnelediği oyunlarla Türk tiyatrosunda yeni bir dönem başlatan Dormen, çocukken izlediği müzikkalerden etkilendiğini bir röportajında şöyle anlattı:

"Müzikalci olmak, müzikalde bir şeyler yapmak, dans etmek, sesim güzel olmamasına rağmen şarkı söylemek arzusu ile yetiştim. Tiyatroda ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Hayatımızda her zaman inişler ve çıkışlar var. Tiyatro bir iniş ve çıkıştır. Ben müzikallerden çok hoşlandım."

Tiyatroya ilgisinin her fırsatta doğuştan geldiğini söyleyen Dormen, “Lüküs Hayat” ile bir kez daha tiyatro tarihine adını yazdırdı. Dormen'in İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu “Lüküs Hayat”, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

Tüm hayatını tiyatroya adayan bu uğurda malını mülkünü de kaybeden Haldun Dormen, anılarında "Paradan, puldan vazgeçtim bir kere. Hatta tiyatro uğruna birçok şeyi de sattım. Dairelerim vardı, onlar gitti. Babamdan kalan hemen bütün mal varlığım gitti. Hiçbir zaman da arkaya bakmadım" dedi.

“YAPARSIN ŞEKERİM” LAFIYLA ÖZDEŞLEŞTİ

Hayata hep olumlu baktığını ve tüm gençlere bunu tavsiye ettiğini söyleyen Haldun Dormen, “Yaparsın şekerim” lafıyla özdeşleşti.

Tiyatro emekçilerinin onurlandırılması gerektiğini savunan Haldun Dormen, Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne de ön ayak oldu. Yaşamı boyunca 250'nin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ders verdi ve 1998 yılında da Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü.

Haldun Dormen, 72 yıllık sanat hayatında disiplini ve enerjisiyle sayısız insanın hayatına dokundu. Ardında yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakan Dormen'e Göksel Kortay'ın da dediği gibi “Olmadı şekerim” sözleriyle veda ederken, onun tiyatroya bakışı ve sahneye kazandırdıkları ise nesiller boyu sürecek.