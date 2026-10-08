Hastalıklar, üzen haberler... Magazin dünyasında bu hafta
Ünlüler dünyasında bu hafta Göksel Arsoy'un vefatından, Soner Olgun'un entübe edilmesine, Nuri Alço'nun hastanede olmasından, Sezen Aksu hakkındaki iddiaya birçok gelişme yaşandı.
MERVE ÖZBEY
Afyonkarahisar konseri sırasında merdivenden düşerek ayağını sakatlayan Merve Özbey, kaza sonrası İstanbul'a döndü ve tedavisine başladı. Son sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, “Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı çok şükür. Yoğun fizik tedaviyle ayaktayım. Adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti yani…” ifadelerini kullandı.
SONER OLGUN ENTÜBE EDİLDİ
Türk Halk Müziği sanatçısı Soner Olgun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Bir süredir durumu kritik olan Olgun hayranlarını üzdü. Durumu ağırlaşan Soner Olgun'un hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği ortaya çıktı.
SEZEN AKSU HASTANELİK OLDU
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu'nun geçtiğimiz hafta Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kaldığı ve kendisine biyopsi işlemi yapıldığı öne sürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu söylenen Aksu'nun evinde dinlendiği iddiası gündem oldu.
50 yıllık kariyerinde 350 filmde rol aldığını söyleyen Nuri Alço, son olarak Mitoloji Mafyası adlı filmde boy gösterdi.
NURİ ALÇO HASTANEDE
Türk sinemasında canlandırdığı kötü adam rolleriyle tanınan Nuri Alço da hayranlarını korkuttu. Hastaneden paylaşım yapan 75 yaşındaki usta ismin bronşit olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu eşi Burcu Alço açıkladı.
GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ
Yeşilçam'ın Altın Çocuk'u Göksel Arsoy, 5 Ekim'de hayatını kaybetti. Hastane yüzü görmeden, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden vefat ettiği söylenen 90 yaşındaki Arsoy, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
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