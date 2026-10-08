Hastalıklar, üzen haberler... Magazin dünyasında bu hafta

MERVE ÖZBEY

Afyonkarahisar konseri sırasında merdivenden düşerek ayağını sakatlayan Merve Özbey, kaza sonrası İstanbul'a döndü ve tedavisine başladı. Son sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, “Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı çok şükür. Yoğun fizik tedaviyle ayaktayım. Adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti yani…” ifadelerini kullandı.

SONER OLGUN ENTÜBE EDİLDİ

Türk Halk Müziği sanatçısı Soner Olgun uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Bir süredir durumu kritik olan Olgun hayranlarını üzdü. Durumu ağırlaşan Soner Olgun'un hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği ortaya çıktı.

SEZEN AKSU HASTANELİK OLDU

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu'nun geçtiğimiz hafta Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kaldığı ve kendisine biyopsi işlemi yapıldığı öne sürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu söylenen Aksu'nun evinde dinlendiği iddiası gündem oldu.