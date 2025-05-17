Hayat hikayeleri filme uyarlanan ünlüler

ADİLE NAŞİT
Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Çağan Irmak imzası taşıyacak filmde; usta oyuncuya Meltem Kaptan hayat verecek. Hazırlıkları süren ve merakla beklenen filmin senaryosunu Nermin Yıldırım kaleme alıyor.
CEM KARACA
Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Cem Karaca'nın hikayesi de Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde izleyiciye aktarıldı. Filmde usta isme İsmail Hacıoğlu hayat verdi.
BERGEN
Bir döneme damga vuran Bergen'in hayat hikayesi 2022'de beyazperdeye aktarıldı. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırdı.
DİLBERAY
Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın zorlu hayat mücadelesini konu alan filmin başrolünde Büşra Pekin rol aldı. Filmin yönetmenliğini ise Ketche üstlendi.
MURAT GÖĞEBAKAN
Sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatı da 2022'de film oldu. Murat Göğebakan'a Burak Sevinç'in hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Hande Soral, Tuvana Türkay, Feride Çetin ve Necmi Yapıcı gibi isimler yer aldı.
BARIŞ AKARSU
2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu eden Barış Akarsu Merhaba filminde merhum isme İsmail Ege Şaşmaz hayat verdi.
MÜSLÜM
Müslüm Gürses'in hayat hikayesi Müslüm filmiyle 2017'de izleyici ile buluştu. Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay oturuyor.