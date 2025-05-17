Hayat hikayeleri filme uyarlanan ünlüler

ADİLE NAŞİT Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Çağan Irmak imzası taşıyacak filmde; usta oyuncuya Meltem Kaptan hayat verecek. Hazırlıkları süren ve merakla beklenen filmin senaryosunu Nermin Yıldırım kaleme alıyor. CEM KARACA Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Cem Karaca'nın hikayesi de Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde izleyiciye aktarıldı. Filmde usta isme İsmail Hacıoğlu hayat verdi.

DİLBERAY



Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın zorlu hayat mücadelesini konu alan filmin başrolünde Büşra Pekin rol aldı. Filmin yönetmenliğini ise Ketche üstlendi.



MURAT GÖĞEBAKAN



Sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatı da 2022'de film oldu. Murat Göğebakan'a Burak Sevinç'in hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Hande Soral, Tuvana Türkay, Feride Çetin ve Necmi Yapıcı gibi isimler yer aldı.



BARIŞ AKARSU



2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu eden Barış Akarsu Merhaba filminde merhum isme İsmail Ege Şaşmaz hayat verdi.



MÜSLÜM



Müslüm Gürses'in hayat hikayesi Müslüm filmiyle 2017'de izleyici ile buluştu. Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay oturuyor.