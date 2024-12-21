Herkes onları konuştu: İşte itiraflarıyla dikkat çeken ünlüler

Son dönemde birçok ünlü isimden özel hayatlarına dair itiraflar peş peşe geldi. Bazıları biten ilişkileriyle ilgili konuşurken, bazıları da çocukları ya da geçmişe dair açıklamarıyla gündem oldu. İşte ünlü isimlerin dikkat çeken itirafları... Ebru Şallı 7 yıl önce dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'la evliliğine dair tüm haberleri yalanlayan Ebru Şallı, "Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bir süredir tehdit, hakarete maruz kalıyorum" itirafında bulundu.Şallı, gündem olan açıklamasından birkaç gün sonra da Akkuş hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Hadise Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta isim vermeden Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiğini yıllar sonra itiraf etti. Hadise, o dönem yaşanan olayı "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim" diye anlattı. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Ali Atay Oyuncu ve yönetmen Ali Atay da katıldığı bir programda eşi Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'ye hamile olduğu haberini nasıl aldığını şöyle anlattı: "Hazal bana böyle güzel bir kutu getirdi 'Bu ne?' dedim. Açtım içinden bir kağıt çıktı. O dönem de benim sıkıntılı bir dönemimdi. 'Bana bunu neden veriyorsun?' dedim. Çünkü ben icra geldi sandım. Haciz geldi ve Hazal bana bunu paketle getirdi, olayı küçültmeye çalışıyor diye düşündüm. Sonra Hazal'a 'Kaç para gelmiş?' dedim. Hazal da bana 'Sen mal mısın? Çocuk geliyor' dedi. Deniz Çakır Ünlü oyuncu Deniz Çakır da bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Fehunde" karakteriyle ilgili itirafıyla dikkat çekti. "Ferhunde'yi çok sevdiğimi yeni anladım" diyen Deniz Çakır, "Onu ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu anladım. O dönem 20'li yaşlardaydım. Onu anlamaya çalışırken; evliliğe dair, kadınlığa dair bir sürü şey öğrendim. Ferhunde'den sonra 'ben oyuncuyum' dedim" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil İkiz kızları olan Pelin Akil, hamileyken beyaz sabun aşerdiğini "Beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu. Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı" diye itiraf etti. Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Sibel Taşçıoğlu, canlandırdığı Pembe karakteriyle benzediği itirafıyla dikkat çekti. Taşçıoğlu, "Pembe ile aramda bağ kurdum. Bana herkes önceki hayatınızda herhalde böyle biriydiniz diyorlar. Çok örtüştük ama, bu iş bittiği zaman bu bağ da kaybolacak. Neticede bir rol bu… Pembe gibi geleneklerine bağlı biriyim, muhafazakarım. İyiyi muhafaza etmek anlamında, tutuculuktan bahsetmiyorum.Kendi annemi, babamı kaybettiğim için tek çocuğum, geçmişe doğru özlemim var. Gelenekler çok hoşuma gider, Pembe’ye kendime yakın hissediyorum. Her şeyini kabul etmiyorum ama çok kızdığım şeyleri var" dedi.

Tolga Sarıtaş Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ise bir gün Söz seti yerine yanlışlıkla Erkenci Kuş setine gittiğini "Bir sabah doğru seti bulmakta zorlandım. Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Arabadan indiğimde kimse beni almıyordu, çay ocağındaki adamlara 'günaydın' dedim. Ama oradaki insanlar bana şok bir şekilde bakıyordu. Sonra yürürken etrafımdaki insanların durup bana bakmaya başladığını fark ettim. O an birden fark ettim ki yanlış sete gelmişim. Arabama binip başka bir sokağa devam ettim" sözleriyle anlattı. Pınar Deniz

Şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayan oyuncu Pınar Deniz, erkek bebek beklediğini öğrendikten sonra "Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum" itirafıyla adından söz ettirdi.