Heyecan Dorukta. Merakla beklenen 5 Türk filmi

YORGUN GÜNEŞ

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı Yorgun Güneş de merak beklenen filmler arasında yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın ilk yaz temalı projesi olacak Yorgun Güneş'te başrolleri Pınar Deniz ve Kerem Bürsin paylaşacak.

Kadrosunda Altan Erkekli ve Osman Sonant gibi isimlerin de yer aldığı film, Ankara’nın izole ve tekdüze yaşantısından uzaklaşarak kızının daveti üzerine bir sahil kasabasına giden Sabri adlı bir babanın hikayesini ele alıyor.

Filmde Defne karakterini oynayacak olan Pınar Deniz, rolü almak için seçmelere katıldığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Bu projeyi audition ile aldım, doğrudan teklif gelmedi. Deneme çekimine girdim. Nuri Bilge Ceylan’la çalışmak büyük gurur. Her oyuncunun hayalindeki ilk üç yönetmenden biridir, heyecanlıyım”

İMROZ'DA BAHAR

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi seneler sonra bir araya getiren "İmroz'da Bahar" filmi, Gökçeada'da yolları kesişen iki farklı hayatı konu ediyor. Hazırlıkları devam eden ve detayları henüz açıklanmayan, Özcan Alper imzalı film; Aralık ayında vizyona girecek.

SEVDİĞİM İNSANLAR

Serenay Sarıkaya’nın başrolünü oynayacağı Sevdiğim İnsanlar da heyecanla bekleniyor. Memleketine dönen Azra karakterinin ailesi ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alan filmde, Menderes Samancılar da rol alacak. Yönetmenliğini Doğuş Algün'ün üstlendiği, hazırlıkları devam eden filmin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.