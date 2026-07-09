Heyecan Dorukta. Merakla beklenen 5 Türk filmi
Ata Demirer, Gülse Birsel ve Nuri Bilge Ceylan gibi isimler yeni projeleriyle geri dönüyor. İşte önümüzdeki döneme damga vuracak Türk filmleri...
PERVANELER
Eyvah Eyvah, Hedefim Sensin, Olanlar Oldu, Bursa Bülbülü gibi yapımlarla tanınan Ata Demirer, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni sinema filmi Pervaneler'in senaryosunu bitirdiğini doğum gününde duyurdu. Vaktinin çoğunu Çanakkale Bozcaada'da geçiren Demirer, detaylarıyla ilgili açıklama yapmadığı yeni filmini bu yıl çekerek seyirciyle buluşturmak istediğini belirtti.
2 AİLE ARASINDA
2017'de vizyona giren Aile Arasında'nın devamı niteliğinde olan "2 Aile Arasında" için bekleyiş sürüyor. Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği film, 4 Aralık 2026’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
Kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal'ın yer aldığı film, aileler arasındaki eğlenceli çatışmayı bir kez daha gözler önüne serecek.
İmroz'da Bahar, 2 Aile Arasında filmlerinden ilk kareler ve Ata Demirer'in yeni filmini müjdelediği fotoğraf...
YORGUN GÜNEŞ
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı Yorgun Güneş de merak beklenen filmler arasında yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın ilk yaz temalı projesi olacak Yorgun Güneş'te başrolleri Pınar Deniz ve Kerem Bürsin paylaşacak.
Kadrosunda Altan Erkekli ve Osman Sonant gibi isimlerin de yer aldığı film, Ankara’nın izole ve tekdüze yaşantısından uzaklaşarak kızının daveti üzerine bir sahil kasabasına giden Sabri adlı bir babanın hikayesini ele alıyor.
Filmde Defne karakterini oynayacak olan Pınar Deniz, rolü almak için seçmelere katıldığını şu sözlerle anlatmıştı:
“Bu projeyi audition ile aldım, doğrudan teklif gelmedi. Deneme çekimine girdim. Nuri Bilge Ceylan’la çalışmak büyük gurur. Her oyuncunun hayalindeki ilk üç yönetmenden biridir, heyecanlıyım”
İMROZ'DA BAHAR
Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi seneler sonra bir araya getiren "İmroz'da Bahar" filmi, Gökçeada'da yolları kesişen iki farklı hayatı konu ediyor. Hazırlıkları devam eden ve detayları henüz açıklanmayan, Özcan Alper imzalı film; Aralık ayında vizyona girecek.
SEVDİĞİM İNSANLAR
Serenay Sarıkaya’nın başrolünü oynayacağı Sevdiğim İnsanlar da heyecanla bekleniyor. Memleketine dönen Azra karakterinin ailesi ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alan filmde, Menderes Samancılar da rol alacak. Yönetmenliğini Doğuş Algün'ün üstlendiği, hazırlıkları devam eden filmin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.
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