İlgi çeken dizi ve filmler yeni bölümleriyle geri dönüyor

2 AİLE ARASINDA

Gülse Birsel imzalı "Aile Arasında" filminin devamı niteliğindeki "2 Aile Arasında" için geri sayım sürüyor. 4 Aralık'ta vizyona girecek olan film, Solmaz ve Fikret'in başına gelen yeni maceraları konu edecek.

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel'in başrolleri paylaştığı filmde; Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimler de rol alıyor.

PRENS

Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı Prens dizisinin yeni sezonu da büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizide Larg karakterini canlandıran Bahadır Vatanoğlu, dördüncü sezon çekimlerinin çok yakında başlayacağını ve hazırlıkların bitmek üzere olduğunu duyurdu.

GORA 4 GORA

Dijital bir platformda dizi formatında izleyiciyle buluşacak olan GORA 4 GORA da merakla bekleniyor. Cem Yılmaz imzalı Gora serisinin devamı niteliğindeki dizi, Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

Henüz yayın tarihi açıklanmayan GORA 4 GORA'nın kadrosunda Cem Yılmaz, Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz yer alıyor.