İlgi çeken dizi ve filmler yeni bölümleriyle geri dönüyor
Sevilen dizi ve film projelerinin devamı için geri sayım başladı. İşte ilerleyen günlerde izleyici ile buluşacak projeler...
2 AİLE ARASINDA
Gülse Birsel imzalı "Aile Arasında" filminin devamı niteliğindeki "2 Aile Arasında" için geri sayım sürüyor. 4 Aralık'ta vizyona girecek olan film, Solmaz ve Fikret'in başına gelen yeni maceraları konu edecek.
Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel'in başrolleri paylaştığı filmde; Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimler de rol alıyor.
PRENS
Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı Prens dizisinin yeni sezonu da büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizide Larg karakterini canlandıran Bahadır Vatanoğlu, dördüncü sezon çekimlerinin çok yakında başlayacağını ve hazırlıkların bitmek üzere olduğunu duyurdu.
GORA 4 GORA
Dijital bir platformda dizi formatında izleyiciyle buluşacak olan GORA 4 GORA da merakla bekleniyor. Cem Yılmaz imzalı Gora serisinin devamı niteliğindeki dizi, Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
Henüz yayın tarihi açıklanmayan GORA 4 GORA'nın kadrosunda Cem Yılmaz, Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz yer alıyor.
Cem Yılmaz'ın GORA 4 GORA projesinin çekimleri tamamlandı.
VİZONTELE 3
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Vizontele, Türk sinemasına damga vuran yapımlar arasında yer alıyor.
İkinci filmi Vizontele Tuuba olan serinin devam filmi merakla beklenirken, Yılmaz Erdoğan tarih verdi. Sanatçı, son açıklamasında "Önümüzdeki sene ocak ya da şubat gibi düşünüyoruz. 2027 değil, 2028 yılında" dedi.
BİR BAŞKADIR
Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, 6 yıl aranın ardından bugün yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Başrollerini Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit'in paylaştığı dizi dört bölümden oluşuyor.
Dizide Onur Saylak, Nur Sürer, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Berkun Oya'nın kendisi de yer alıyor.
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