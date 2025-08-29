İlişkilerde sürpriz gelişmeler: Haftanın magazin olayları

SELENA GOMEZ'DEN BEKARLIĞA VEDA Aradığı aşkı Benny Blanco'da bulan Selena Gomez, yaklaşan düğünü öncesi kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü şarkıcı, Meksika'daki hafta sonu kaçamağından kareleri takipçileriyle paylaştı. MEHMET ALİ ERBİL-GÜLSEREN CEYLAN EVLENDİ Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta dünyaevine girdi.

DENİZ AİLESİNDEKİ KRİZ SONA ERDİ Uzun süredir aralarındaki gerginlik ve davalarla gündemden düşmeyen Deniz ailesinde barış sağlandı. Özcan Deniz'in davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz ile protokol imzaladığı ve iki villa verdiği öne sürüldü.



TAYLOR SWIFT NİŞANLANDI Taylor Swift ile Travis Kelce iki yıllık mutluluklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Nişanlandıklarını sosyal medyadan duyuran ünlü çift, paylaşıma "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notunu düştü.