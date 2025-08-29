İlişkilerde sürpriz gelişmeler: Haftanın magazin olayları

SELENA GOMEZ'DEN BEKARLIĞA VEDA
Aradığı aşkı Benny Blanco'da bulan Selena Gomez, yaklaşan düğünü öncesi kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü şarkıcı, Meksika'daki hafta sonu kaçamağından kareleri takipçileriyle paylaştı.
MEHMET ALİ ERBİL-GÜLSEREN CEYLAN EVLENDİ
Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta dünyaevine girdi.
DENİZ AİLESİNDEKİ KRİZ SONA ERDİ
Uzun süredir aralarındaki gerginlik ve davalarla gündemden düşmeyen Deniz ailesinde barış sağlandı. Özcan Deniz'in davalık olduğu ağabeyi Ercan Deniz ile protokol imzaladığı ve iki villa verdiği öne sürüldü.
TAYLOR SWIFT NİŞANLANDI
Taylor Swift ile Travis Kelce iki yıllık mutluluklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Nişanlandıklarını sosyal medyadan duyuran ünlü çift, paylaşıma "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notunu düştü.
BESTEMSU ÖZDEMİR EVLENDİ
Bir süredir basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşayan oyuncu Bestemsu Özdemir, 25 Ağustos akşamı Fethiye'de evlendi. Ünlü çift, bir erkek bebek bekliyor.
HANDE ERÇEL-HAKAN SABANCI AYRILDI
Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı yollarını ayırdı. Ünlü çiftin evlilik konusunda yaşadığı anlaşmazlık ve Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamaması sebebiyle ayrıldığı öne sürüldü. İkili, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.