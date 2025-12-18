James Cameron milyarder oldu. İşte servetleri dudak uçuklatan yönetmenler

"Titanik", "Terminatör", "Avatar" kült gibi yapımların yönetmeni James Cameron, şimdilerde Avatar serisinin üçüncü filmi "Avatar: Ateş ve Kül" ile adından söz ettiriyor.

19 Aralık'ta vizyona girecek film öncesi Cameron’ın serveti 1,1 milyar dolara ulaştı. Bu başarıyı sadece filmleriyle elde eden Cameron, milyarder yönetmenlerden biri oldu. Hal böyle olunca servetleriyle dudak uçuklatan ünlü yönetmenler merak edildi.

STEVEN SPIELBERG

"Er Ryan'ı Kurtarmak", "Schindler'in Listesi", "E.T", "Jaws" ve "Jurassic Park" gibi filmlerin yönetmeni Steven Spielberg, sinemanın en etkili yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

DreamWorks Pictures'ın kurucularından olan Spielberg, listenin zirvesinde yer almasını sağlayan 7,1 milyarlık servetini sadece yönetmenlik ve yapımcılık ile değil, Universal Studios'un uluslararası danışmanı olarak da elde etti.

GEORGE LUCAS

"Indiana Jones" ve "Star Wars "serileriyle tanınan ve sinema endüstirisine görsel efektler, ses ve dijitalleşmeyle ilgili birçok katkıda bulunan George Lucas, 5,7 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasında yer alıyor.

PETER JACKSON

"Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" serisiyle tanınan Peter Jackson da 1,7 milyar dolarlık servetiyle listede bulunuyor. 2022 yılında listeye giren ünlü yönetmenin filmleri, dünya çapında 6,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.

TYLER PERRY

Hem oyuncu hem yönetmen olan Tyler Perry de sahip olduğu 1,4 milyar dolar servetiyle listede.