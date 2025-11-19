Bahar Gencer
Bahar Gencer[email protected]
19 Kasım 2025 16:46

Son Güncelleme: 19.11.2025 16:49

Kasımda aşk başkadır: Mutluluklarını ilan eden ünlü isimler

Kasım ayında ünlüler dünyasında aşk rüzgarları esiyor. İşte Ahu Yağtu'dan Jennifer Aniston'a mutluluklarını gözler önüne seren ünlü isimler...

Magazin dünyasında kasım ayı aşk haberleriyle öne çıktı. Birbirinden ünlü isimler, aradıkları mutluluğu bulurken; aşklarını gözler önüne serdi.

 

AHU YAĞTU

 

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiren Ahu Yağtu, gönlünü kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz’e kaptırdı. Ünlü çift, birkaç gün önce ilk kez görüntülendi.

 

NİLSU BERFİN AKTAŞ

 

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisiyle şöhreti yakalayan Nilsu Berfin Aktaş, yapımcı Tolga Aykut ile aşkını ilan etti. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle el ele çekilen kareye "1 yılı geçmiş bile" notunu düşerek mutluluğunu gözler önüne serdi.

 

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

 

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açtı. Çok mutlu olduğunu belirten Şahinkaya, evliliği yeşil ışık yakarak "Çok isterim, inşallah olur" dedi.

Sosyal Medya

Nilperi Şahinkaya, sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını "Mahalleden tanıştık, mahalle aşkı" diye anlattı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

 

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ise çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladı. Ünlü isim, aşkını "13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka..." sözleriyle ifade etti.

 

JENNIFER ANISTON

 

Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston da kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı. Hipnozla tedavi uzmanı Jim Curtis ile birlikte olan ünlü oyuncu, aşkını resmen ilan etti.

Etiketler: Magazin - Ünlüler - Aşk
Yazarın Diğer Yazıları