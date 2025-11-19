Kasımda aşk başkadır: Mutluluklarını ilan eden ünlü isimler

Magazin dünyasında kasım ayı aşk haberleriyle öne çıktı. Birbirinden ünlü isimler, aradıkları mutluluğu bulurken; aşklarını gözler önüne serdi.

AHU YAĞTU

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiren Ahu Yağtu, gönlünü kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz’e kaptırdı. Ünlü çift, birkaç gün önce ilk kez görüntülendi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisiyle şöhreti yakalayan Nilsu Berfin Aktaş, yapımcı Tolga Aykut ile aşkını ilan etti. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle el ele çekilen kareye "1 yılı geçmiş bile" notunu düşerek mutluluğunu gözler önüne serdi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açtı. Çok mutlu olduğunu belirten Şahinkaya, evliliği yeşil ışık yakarak "Çok isterim, inşallah olur" dedi.