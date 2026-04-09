Kısa bir mola. Çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara veren ünlüler

2023'te uzun yıllar aşk yaşadığı Burcu Denizer ile nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu, sonrasında da ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ardıç adında bir oğlu olan ünlü isim, baba olduktan sonra setlere ara verdi. Son olarak “Yargı” dizisinde başrol oynayan Urgancıoğlu, şimdilerde vaktini oğluyla geçiyor. Ünlü oyuncunun Ardıç'la keyifli anlarını paylaşması sonrası çocuk sahibi olduktan sonra da setlere ara veren ünlü isimler akıllara geldi. İşte o ünlüler…

NESLİHAN ATAGÜL-KADİR DOĞULU

2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2025'te ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Bir oğulları olan oyuncu çift, bebeğe Aziz adını verdi. Atagül ve Doğulu, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor ve vakitlerini oğullarıyla geçiriyor.

PINAR DENİZ

Son olarak "Yargı" adlı dizide rol alan Pınar Deniz, oyuncu Kaan Yıldırım'la 2024 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Nikah sonrası hamilelik müjdesi veren Deniz, 31 Mart 2025'te oğlu Fikret Hakan'ı dünyaya getirdi. Uzun süredir gözlerden uzak olan ve oğluyla ilgilenen ünlü isim, ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmiyle geri dönecek.

EDA ECE

2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren oyuncu Eda Ece de 4 Nisan 2024 tarihinde anne oldu. Bir kızı olan ünlü isim, bebeğine Mina İpek adını verdi. Anne olduktan sonra bir süre projelerine ara veren Ece, geçtiğimiz yaz "Yetenek Sizsiniz Türkiye" projesinde jüri üyesi olarak ekranlarda boy gösterdi.

BURCU BİRİCİK

2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, 2024 yılının temmuz ayında ilk kez anne oldu. Kızlarına Luna adını veren ünlü çiftten Biricik, şimdilerde kızıyla ilgileniyor. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ünlü isim, anneliğin keyfini çıkarıyor.

ASLI ENVER

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver de 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirdi. Anne olduktan sonra ekranlardan uzaklaşan ünlü isim, uzun bir aradan sonra "Enfes Bir Akşam" adlı diziyle hayranlarının karşısına çıktı.

BURAK YAMANTÜRK

Kendisi gibi Özge Özpirinçci ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Mercan adında bir kızı olan Yamantürk de uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda bu konuyla ilgili olarak "Evde kalmayı tercih ettim. Mercan'ı bırakamadım, ikimiz de sette olsa aklımız orda kalacaktı" demişti.