Korkutan haberler peş peşe geldi. Sağlık sorunları yaşayan ünlü isimler
Son günlerde magazin dünyasının yıldızları, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Kimi aniden rahatsızlanırken kimi de sahnede kaza geçirdi. İşte hayranlarını korkutan ünlüler...
HALUK LEVENT
“Elfida”, “Yollarda Bulurum Seni”, “Aşkın Mapushane” gibi şarkılarıyla tanınan Haluk Levent, Eskişehir konseri sonrası yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan 57 yaşındaki Haluk Levent, mide kanaması teşhisi ile yoğun bakıma alındı. Durumunun iyi olduğu ve kanamasının durduğu söylenen ünlü ismin cumartesi gününe kadar taburcu olması bekleniyor.
CENGİZ BOZKURT
“Don Quixote” adlı müzikalde rol alan Cengiz Bozkurt, Ankara turnesinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sahnede aşil tendonu kopan usta oyuncu, İstanbul’a dönünce ameliyat oldu. Sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Bozkurt, ““Sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim” ifadelerini kullandı.
KADİR İNANIR
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır da 14 Mayıs Perşembe akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan 77 yaşındaki ünlü oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Doktorların yakın takibinde tedavisi süren İnanır'ın yoğun bakımda sıkıldığı ve hastaneden çıkıp evine gitmek istediği açıklandı.
CANSEVER
1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever de bir süredir lösemiyle savaşıyor. Tedavisi Almanya'da süren ve ilik nakli olan ünlü ismin doktorlarının önerisiyle sahne çalışmalarına ara verdiği ve bir süre kapalı ortamlarda konser vermeyeceği açıklandı.
İBRAHİM TATLISES
7 Nisan tarihinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tedbiren yoğun bakıma kaldırılan İbrahim Tatlıses de geçen ay safra kesesi ameliyatı oldu. 74 yaşındaki ünlü sanatçı başarılı geçen operasyonu sonrası hastaneden taburcu oldu.
- Magazin dünyasında bu hafta14 Mayıs 2026 Perşembe
