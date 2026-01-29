Lakabının hakkını veren bir yıldız: Megastar Tarkan

Ülkemizin medarıiftiharlarından biri olan Tarkan'ın İstanbul'daki konser maratonu sürüyor. Yedi yıl aradan sonra farklı farklı yerlerden gelen hayranlarıyla İstanbul'da buluşan Tarkan; sahnedeki enerjisi ve hit şarkılarıyla Volkswagen Arena'dan ziyade sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla da büyük bir kitleye ulaşıyor.

Konserlerden birine katılan biri olarak, sahnenin "T" formunda dizayn edilmesi Tarkan'ı hemen hemen her yerden görmenize olanak sağladığını söyleyebilirim. Dans figürlerini neredeyse her şarkıda sergileyen Tarkan'ın canlı performansı da hayranlık uyandırdı.