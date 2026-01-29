Lakabının hakkını veren bir yıldız: Megastar Tarkan
Tam 7 yıl sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Tarkan'ın konser coşkusu sürüyor. Sahnedeki enerjisi, repertuarı ve ortamdaki ambiyans seyircilere bambaşka bir deneyim yaşatıyor.
Ülkemizin medarıiftiharlarından biri olan Tarkan'ın İstanbul'daki konser maratonu sürüyor. Yedi yıl aradan sonra farklı farklı yerlerden gelen hayranlarıyla İstanbul'da buluşan Tarkan; sahnedeki enerjisi ve hit şarkılarıyla Volkswagen Arena'dan ziyade sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla da büyük bir kitleye ulaşıyor.
Konserlerden birine katılan biri olarak, sahnenin "T" formunda dizayn edilmesi Tarkan'ı hemen hemen her yerden görmenize olanak sağladığını söyleyebilirim. Dans figürlerini neredeyse her şarkıda sergileyen Tarkan'ın canlı performansı da hayranlık uyandırdı.
Konser sırasında sürekli ceket değiştiren Tarkan'ın sahne kostümleri de çok beğenildi.
"Ölürüm Sana" ile başlayan repertuar ise muazzam bir dengeye sahipti. Yıllardır dillere pelesenk olan Tarkan şarkılarının yenilerle harmanlanmış olması enerjiyi hep yüksek tuttu ve kimse bir dakika yerinde duramadı.
Konserin en can alıcı noktası ise hiç kuşkusuz akustik bölümüydü. Bu bölümde orkestradaki müzisyenlerle sahnenin ön kısmında bir araya gelen Tarkan, "İnci Tanem", "Unutmamalı", "Kış Güneşi", "Vazgeçmemem", "İkimizin Yerine", "Gülümse Kaderine" gibi duygusal şarkılarını seslendirdi.
Tarkan bugüne kadar olan konserlerinde Cem Yılmaz, Sibel Can ve Ata Demirer'i sahnesinde konuk etti.
Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan ve bir dakika bile durmayan Tarkan kısa sohbetleriyle de tüm seyircisini tek vücut haline geitrmeyi başardı.
Konser performansı ve bazı geceler sahnede kendisine eşlik eden konuklarıyla sosyal medyada da fırtınalar estiren Tarkan'ın rüzgarı hız kesmeden devam edecek. Harika bir konserdi teşekkürler Megastar.
