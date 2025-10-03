Magazin dünyasında ayrılık rüzgarları: İşte evlilikleri biten ünlü çiftler

MELEK MOSSO-SERKAN SAĞDIÇ

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç'ın 2 yıllık evliliklerini noktaladı. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."

Birbirlerine her zaman destek olacaklarını söyleyen ikili, "Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.