Magazin dünyasında ayrılık rüzgarları: İşte evlilikleri biten ünlü çiftler

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın ayrılık açıklaması son dönemde boşanma kararı alan ünlüleri akıllara getirdi. İşte aşkları biten ünlüler...

MELEK MOSSO-SERKAN SAĞDIÇ

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç'ın 2 yıllık evliliklerini noktaladı. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."

Birbirlerine  her zaman destek olacaklarını söyleyen ikili, "Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İPEK FİLİZ YAZICI-UFUK BEYDEMİR

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022'de İtalya’nın Roma kentinde dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı.

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

2006 yılından bu yana beraberlikleri süren Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. İki kızları olan ünlü çiftten Kidman, davası açtı.

ASENA-HASAN DERE

Bir döneme damga vuran oryantal Asena ile Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği sona erdi. İşine dönmek istediğini için ayrılık kararı aldığını belirten Asena, seneler sonra ilk kez sahneye de çıktı.

YASEMİN ERGENE-İZZET ÖZİLHAN

Yasemin- İzzet Özilhan çifti, anlaşmalı olarak 3 Eylül 2025 tarihinde boşandı. Ayrılık sonrası ilk açıklama Yasemin Özilhan'dan geldi. Sürecin tamamen anlaşmalı olarak gerçekleştiğini ifade eden ünlü isim, haklarındaki ihanet iddialarını da net bir şekilde yalanladı.

Yasemin Özilhan, eski eşiyle ilişkisini çocukları için ortak bir anlayışta ve uyum içerisinde sürdüreceklerini ifade etti.

