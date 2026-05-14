Magazin dünyasında bu hafta

ONUR BULDU'NUN İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığını itiraf etti. Taksitle ev almak için gönderdiği paraların müteahhide hiç ulaşmadığını öğrenen Buldu, yaşadığı hayal kırıklığını “Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş” diye anlattı.

METALLICA ÜYELERİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Dünyaca ünlü Metallica grubu üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Türkiye'ye geldi. Avrupa turnesine çıkan grubun gitaristleri, Denizli'yi ziyaret etti. Grubun gitaristi Kirk Hammett ile bas gitaristi Robert Trujillo, Pamukkale travertenlerinin hemen yanında yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde poz verdi.

CANNES FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

Bu yıl 79'uncusu düzenlenen ve 12 Mayıs'ta kapılarını açan Cannes Film Festivali, tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl bağımsız filmlerin öne çıktığı festivalde Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un jüri başkanlığını üstlenirken; jüri üyeleri ise şöyle: Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach De Bankole ve Diego Cespedes.

Her yıl olduğu gibi 2026'da da birçok Türk yıldız festivale katıldı. Özgü Namal, Hande Erçel, Demet Özdemir, Gülsim Ali, Sümeyye Aydoğan ve Melisa Aslı Pamuk'un boy gösterdiği Cannes Film Festivali 23 Mayıs'ta sona erecek.

ALP BALKAN HAYATINI KAYBETTİ

Mahallenin Muhtarları dizisiyle tanınan ve dizide “Eczacı Bahadır” karakterine hayat veren Alp Balkan 56 yaşında hayatını kaybetti. 56'ncı yaşını kutladıktan bir gün sonra hayatını kaybeden Alp Balkan'ın vefatı yakınlarını yasa boğdu.

BAYHAN'IN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz haftalarda adada kanlar içinde kalan ve apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'ın durumu belli oldu. Yapılan kontroller sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, gözlem altında tutulmasına karar verilmişti.

Yapılan acil durum konseyinde olay gecesinin sabahı ufak bir operasyon yaşadığını söyleyen Bayhan'ın Survivor'a devam edemeyeceğini Acun Ilıcalı açıklandı. Ilıcalı, "Bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Oyun alanına çıkarsan burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

DOĞUŞ'TAN MİLLİ TAKIM'A MARŞ

"Gamsız", "Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan Doğuş, 2026 Dünya Kupası’na katılacak olan A Milli Takım için marş yazdığını açıkladı. Çok yakında marşı yayınlayacağını söyleyen ünlü şarkıcı, sözlerin bir kısımını paylaştı. İşte o sözler:

Kırmızı beyazla boyandı her yer

Şanlı tarihinle kükredi gökler

Yazıldı bu destan dindi hasret

Şampiyon Türkiye bilsin bilsin tüm millet

Sahada fırtına yürekte ateş

Doğdu beklenen o kutlu güneş

90 dakika değil bin yıllık sevda

İmzamız atıldı artık dünyaya