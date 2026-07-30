Magazin dünyasında bu hafta
Ünlüler dünyasında bu hafta Eren Kaşıkçı'nın ani vefatından, Aslı Bekiroğlu'nun ameliyatına, BTS'in Grammy kararından GORA 4 GORA'nın set pozlarına birçok olay yaşandı.
EREN KAŞIKÇI HAYATINI KAYBETTİ
2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de şampiyon olan Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla ailesi ve sevenlerini yasa boğan 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ASLI BEKİROĞLU 8. KEZ AMELİYAT OLDU
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağının 7 santimetre kadar kesildiğini anlatmıştı. Yaşanan komplikasyon sebebiyle defalarca operasyon geçiren oyuncu, sekizinci kez ameliyat oldu.
ALPER ÇANKAYA, SEVDİĞİM SENSİN'DE
Uzak Şehir ile yıldızı parlayan Alper Çankaya, Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı dizide, Çankaya'nın hayat vereceği karakter henüz belli olmadı.
Sevdiğim Sensin ikinci sezonuyla çok yakında Star'da...
BTS GRUBUNDAN DİKKAT ÇEKEN GRAMMY KARARI
Güney Koreli müzik grubu BTS üyeleri, bu yıl 69'uncusu düzenlenecek olan Grammy Ödülleri öncesinde eserleriyle ilgili verdikleri kararı sosyal medyadan duyurdu. BTS üyeleri, 69'uncu Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını duyurdu. Grup üyeleri, müziğin bölgeye veya dile göre sınıflandırılmadan olduğu gibi dinlenmesini ve sevilmesini umduklarını belirtti.
JARED LETO'YA CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI
Hollywood'un yıldız isimlerinden Jared Leto, BBC'nin hazırladığı bir belgesele konu oldu. 2002 ile 2016 yılları arasındaki olaylarla ilgili dört kadın konuştu.
Kadınlardan birisi 17 yaşında iken bir otel odasının banyosunda Leto'nun cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.
Başka bir kadın ise 19 yaşındayken Leto'nun kendisini cinsel saldırıyla tehdit ettiğini ve beklenmedik bir şekilde otel odasında onunla yalnız bırakıldığını öne sürdü.
Üçüncü bir kadın, 17 yaşında henüz reşit değilken Kaliforniya'da Leto ile ilişki yaşadığını ve bunun da yasal olarak tecavüz sayılacağını iddia etti.
Diğer bir kadın da Leto tarafından manipüle edildiğini ve 16 yaşındayken Leto'nun konumunu kötüye kullanarak kendisiyle defalarca cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını ve cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini öne sürdü.
GORA 4 GORA HEYECANLA BEKLENİYOR
Cem Yılmaz imzalı Gora serisinin devamı niteliğindeki GORA 4 GORA için hazırıklar sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden GORA 4 GORA'da Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.
Dizi olarak dijital bir yayın platformunda yayınlanacak olan GORA 4 GORA, Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
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