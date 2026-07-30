Magazin dünyasında bu hafta

BTS GRUBUNDAN DİKKAT ÇEKEN GRAMMY KARARI

Güney Koreli müzik grubu BTS üyeleri, bu yıl 69'uncusu düzenlenecek olan Grammy Ödülleri öncesinde eserleriyle ilgili verdikleri kararı sosyal medyadan duyurdu. BTS üyeleri, 69'uncu Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını duyurdu. Grup üyeleri, müziğin bölgeye veya dile göre sınıflandırılmadan olduğu gibi dinlenmesini ve sevilmesini umduklarını belirtti.

JARED LETO'YA CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

Hollywood'un yıldız isimlerinden Jared Leto, BBC'nin hazırladığı bir belgesele konu oldu. 2002 ile 2016 yılları arasındaki olaylarla ilgili dört kadın konuştu.

Kadınlardan birisi 17 yaşında iken bir otel odasının banyosunda Leto'nun cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

Başka bir kadın ise 19 yaşındayken Leto'nun kendisini cinsel saldırıyla tehdit ettiğini ve beklenmedik bir şekilde otel odasında onunla yalnız bırakıldığını öne sürdü.

Üçüncü bir kadın, 17 yaşında henüz reşit değilken Kaliforniya'da Leto ile ilişki yaşadığını ve bunun da yasal olarak tecavüz sayılacağını iddia etti.

Diğer bir kadın da Leto tarafından manipüle edildiğini ve 16 yaşındayken Leto'nun konumunu kötüye kullanarak kendisiyle defalarca cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını ve cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini öne sürdü.

GORA 4 GORA HEYECANLA BEKLENİYOR

Cem Yılmaz imzalı Gora serisinin devamı niteliğindeki GORA 4 GORA için hazırıklar sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden GORA 4 GORA'da Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.

Dizi olarak dijital bir yayın platformunda yayınlanacak olan GORA 4 GORA, Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.