Magazin dünyasında bu hafta

2026 YAZININ EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILARI BELLİ OLDU

Spotify, Türkiye’de yaz boyu en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Manifest ve Ajda Pekkan'ı bir araya getiren "Hileli" zirvede yer aldı. İşte 2026 yazının en çok dinlenen şarkıları:

Hileli - Ajda Pekkan ve Manifest Sebebi Yar - BLOK3 Toz Pembe - Manifest Kayıp Kalp - BLOK3 Çok Güzel Gülüyorsun - BLOK3 ve Poizi Daha İyi - Manifest Ara Beni - Hadise Kırgınım - BLOK3 Yangın Yeri - Elif Buse Doğan Eller Üzer - Serkan Nişancı

80'LER AKIMINA GERÇEK KARE

Yapay zeka uygulamaları ile günümüz fotoğraflarını 1980'lerde çekilmiş gibi görünmesini sağlamak sosyal medyada trend oldu. Birçok ünlü isim de 80'ler akımına dahi oldu. Ancak Nebahat Çehre, Cem Davran, Türkan Şoray, Zafer Ergin gibi ünlüler de 1980'li yıllarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

MURAT DALKILIÇ: "DOKTOR BAŞKA MESLEK BUL DEDİ"

Son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen Murat Dalkılıç, yaşadığı zorlu süreci Ceyda Düvenci'ye anlattı. "Burnum yoktu" diyen şarkıcı, tedavisinin sürdüğünü de belirtti. Yedi yaşından beri bu problemle uğraştığını belirten şarkıcı, “Üç yıldır ilk kez 6 ay önceden beri nefes alıyorum" dedi.

Ufak tefek birkaç operasyon daha geçireceğini söyleyen Dalkılıç, “Doktor aslında ilk başta pek şans vermemişti. Bana ”Ne meslek yapacaksın?" diye sordu. Ben de “O kadar mı?” dedim. Doktorum da kendimi ona bırakmamı ve ameliyat silsilesi yapacağını söyledi. Çünkü benim burnum yok sıfır. Yandan bakınca insanın burnu görünür bende o yok. Ameliyatta kaptığım enfeksiyon burnumu bu hale getirdi. Ne olacaksa sıfırdan iyidir diyerek bu yolculuğa çıktım. Doktorum da bende sabrettim bu günlere geldik" diye konuştu.