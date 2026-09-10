Magazin dünyasında bu hafta
Ünlüler dünyasında bu hafta Serhat Kılıç'ın ani vefatından, Burak Çelik'in ikinci kez baba olmasına, 80'ler akımından Murat Dalkılıç'ın yaşadığı sağlık problemine birçok olay yaşandı.
SEVDİĞİM SENSİN BAŞLIYOR
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in ikinci sezonu başlıyor. Alper Çankaya'nın da kadroya dahil olduğu Sevdiğim Sensin, 10 Eylül'de 16'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
BURAK ÇELİK İKİNCİ KEZ BABA OLDU
26 Aralık 2024'te Ece Bayrak ile Karadağ'da dünyaevine giren Burak Çelik, ikinci kez baba oldu. 2025'te oğlu Ayaz'ı kucağına alan oyuncu, kızına kavuştu. Ailesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Çelik, kızına Zeynep İlay adını verdiklerini duyurdu.
SERHAT KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ
Seksenler dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan oyuncu, İstanbul'daki anma töreni sonrası doğduğu şehirde yani Ankara'da toprağa verildi.
Oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatına ilişkin soruşturma sürüyor.
2026 YAZININ EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILARI BELLİ OLDU
Spotify, Türkiye’de yaz boyu en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Manifest ve Ajda Pekkan'ı bir araya getiren "Hileli" zirvede yer aldı. İşte 2026 yazının en çok dinlenen şarkıları:
- Hileli - Ajda Pekkan ve Manifest
- Sebebi Yar - BLOK3
- Toz Pembe - Manifest
- Kayıp Kalp - BLOK3
- Çok Güzel Gülüyorsun - BLOK3 ve Poizi
- Daha İyi - Manifest
- Ara Beni - Hadise
- Kırgınım - BLOK3
- Yangın Yeri - Elif Buse Doğan
- Eller Üzer - Serkan Nişancı
80'LER AKIMINA GERÇEK KARE
Yapay zeka uygulamaları ile günümüz fotoğraflarını 1980'lerde çekilmiş gibi görünmesini sağlamak sosyal medyada trend oldu. Birçok ünlü isim de 80'ler akımına dahi oldu. Ancak Nebahat Çehre, Cem Davran, Türkan Şoray, Zafer Ergin gibi ünlüler de 1980'li yıllarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
MURAT DALKILIÇ: "DOKTOR BAŞKA MESLEK BUL DEDİ"
Son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen Murat Dalkılıç, yaşadığı zorlu süreci Ceyda Düvenci'ye anlattı. "Burnum yoktu" diyen şarkıcı, tedavisinin sürdüğünü de belirtti. Yedi yaşından beri bu problemle uğraştığını belirten şarkıcı, “Üç yıldır ilk kez 6 ay önceden beri nefes alıyorum" dedi.
Ufak tefek birkaç operasyon daha geçireceğini söyleyen Dalkılıç, “Doktor aslında ilk başta pek şans vermemişti. Bana ”Ne meslek yapacaksın?" diye sordu. Ben de “O kadar mı?” dedim. Doktorum da kendimi ona bırakmamı ve ameliyat silsilesi yapacağını söyledi. Çünkü benim burnum yok sıfır. Yandan bakınca insanın burnu görünür bende o yok. Ameliyatta kaptığım enfeksiyon burnumu bu hale getirdi. Ne olacaksa sıfırdan iyidir diyerek bu yolculuğa çıktım. Doktorum da bende sabrettim bu günlere geldik" diye konuştu.
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