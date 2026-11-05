Magazin dünyasında bu hafta

BERDAN MARDİNİ BOŞANDI

Şarkıcı Berdan Mardini, 2025 yılında evlendiği öğretmen eşi Dilara Talay’dan boşandı. Çift, Silivri Adliyesi’nde sessiz sedasız, tek celsede evliliklerini sonlandırdı.

KİLLA HAKAN YOĞUN BAKIMDA

Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle yoğun bakıma alındı. Vücudundaki karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı öğrenilen Killa Hakan'ın tedavisi devam ediyor.

AHMET MEKİN ÖLDÜ İDDİALARINA TORUNU MEKİN SEZER'DEN YANIT

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde hayat verdiği Cmeşit karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin hakkında ölüm iddiaları ortaya atıldı. 94 yaşındaki Mekin'in kendisi gibi oyuncu torunu bu haberlere yanıt verdi.

Mekin Sezer, açıklamasında bu iddiaların doğru olmadığını söyledi ve “Daha fazla yazmayın yalan haber. Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız” dedi.