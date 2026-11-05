Magazin dünyasında bu hafta
Ünlüler dünyasında bu hafta trafik kazasından, boşanmaya, hastalıktan, ölüm iddiasına birçok gelişme yaşandı.
SİNAN ÖZEN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Tokat konseri sonrası İstanbul'a dönen şarkıcı Sinan Özen'in içinde bulunduğu araç Sakarya gişelerinde kazaya karıştı. Özen'in menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı “Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz” diye duyurdu.
Sinan Özen ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen, kazadan yara almadan kurtuldu.
BERDAN MARDİNİ BOŞANDI
Şarkıcı Berdan Mardini, 2025 yılında evlendiği öğretmen eşi Dilara Talay’dan boşandı. Çift, Silivri Adliyesi’nde sessiz sedasız, tek celsede evliliklerini sonlandırdı.
KİLLA HAKAN YOĞUN BAKIMDA
Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle yoğun bakıma alındı. Vücudundaki karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı öğrenilen Killa Hakan'ın tedavisi devam ediyor.
AHMET MEKİN ÖLDÜ İDDİALARINA TORUNU MEKİN SEZER'DEN YANIT
Selvi Boylum Al Yazmalım filminde hayat verdiği Cmeşit karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin hakkında ölüm iddiaları ortaya atıldı. 94 yaşındaki Mekin'in kendisi gibi oyuncu torunu bu haberlere yanıt verdi.
Mekin Sezer, açıklamasında bu iddiaların doğru olmadığını söyledi ve “Daha fazla yazmayın yalan haber. Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız” dedi.
- Yıllar önce de birlikte rol almışlardı. Tuzlu Kahve'de yeniden bir araya geldiler29 Ekim 2026 Perşembe
- Bu acının tarifi yok. Evlat kaybıyla sarsılan ünlüler22 Ekim 2026 Perşembe
- Haftaya damga vuran magazin olayları15 Ekim 2026 Perşembe
- Hastalıklar, üzen haberler... Magazin dünyasında bu hafta08 Ekim 2026 Perşembe
- Yıllar sonra yeniden tiyatro sahnesinde01 Ekim 2026 Perşembe