Magazin dünyasında bu hafta. Ani bir kayıp, dizilerde şaşırtan ayrılıklar

ONUR DİLBER, TAŞACAK BU DENİZ'DEN AYRILDI

Sezonun en sevilen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz adlı dizide Gezep rolüne hayat veren Onur Dilber, "Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim" açıklamasıyla diziden çıkarıldığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, açıklamasının devamında "Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…” ifadelerini kullandı.

DERYA ULUĞ İLE ASİL GÖK NİŞANLANDI

Şarkıcı Derya Uluğ da uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

UĞUR GÜNEŞ'İN YERİNE BURAK ÖZÇİVİT GELDİ

Yeni sezonda ekranlara gelecek olan Güneşin Doğduğu Yer adlı dizideki başrol krizi sosyal medyada gündem oldu. Çekimlerin başlamasına günler kala başrol oyuncusu Uğur Güneş'in yerine Burak Özçivit'in gelmesi çok konuşuldu. Sibel Taşçıoğlu'nun kendisinden 8 yaş küçük Özçivit'in annesi rolünde olması da dikkatlerden kaçmadı.

ALMİLA ADA ANNE OLUYOR

Üç Kız Kardeş dizisiyle tanınan ve geçtiğimiz yıl İhsan Çilsal ile dünyaevine giren oyuncu Almila Ada'dan müjdeli haber geldi. Ünlü isim, anne olacağını "Küçük mucizemiz yolda. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim” diyerek duyurdu.

BEREN SAAT'TEN İLK ALBÜM

Geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan ilk şarkısı “CapitaliZoo” ile müzik dünyasına giriş yapan Beren Saat'in ilk albümü ilk albümü "Exuberance" dinleyicilerle buluştu. Albümde "Anyways", "Honey Bee", "Horizon", "Shero", "CapitaliZoo", "Angel O'Clock" olmak üzere toplam altı şarkı bulunuyor.

SURVIVOR'DA ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Survivor 2026'da final maratonu sürüyor. Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı'nın son dörde kaldığı Survivor'da yarı finale adını yazdıran isimler; Nobre, Nagihan ve Ramazan oldu. İstanbul'da oynanan final oyunları sonrası şampiyon 19 Haziran akşamı belli olacak.

ECE İRTEM HAYATINI KAYBETTİ

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde ölü bulundu. Ölüm sebebi henüz belli olmayan ve 35 yaşında hayata veda eden İrtem, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.