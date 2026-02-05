Magazin dünyasında bu hafta. Güzel haberler peş peşe geldi

GIRGIRİYE MÜZİKALİ GELİYOR



Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Gırgıriye”, Müjdat Gezen imzasıyla müzikal olarak tiyatro sahnesine uyarlanıyor. Aynı adla seyirciyle buluşacak olan ve hazırlıkları süren "Gırgıriye" müzikalinde; Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Bülent Ersoy, Perran Kutman, Uğur Dündar, Ceyhun Fersoy, Defne Yalnız ve Şeyla Halis yer alacak.



GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



Müzik dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen Grammy Ödülleri, bu yıl 68’inci kez sahiplerini buldu. Geceye Bad Bunny ve Kendrick Lamar damga vurdu. İlk kez tamamı İspanyolca olan bir albümle "Yılın Albümü" ödülünü kazanan Bad Bunny, tarihe geçti.



9 dalda ödüle aday gösterilen Kendrick Lamar ise en iyi rap albümü ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere toplam beş Grammy kazandı. Jay-Z'yi geride bırakan ünlü isim, Grammy tarihinde en çok ödül alan rap sanatçısı oldu. Justin Bieber'ın sahne aldığı törende, Lady Gaga da en iyi pop vokal albümü ödülünü kazandı.