Magazin dünyasında bu hafta. Güzel haberler peş peşe geldi
Ünlüler dünyasında bu hafta Ufuk Özkan'ın ameliyatından İrem Derici'nin nişanına, Tarkan konserlerinden Grammy Ödülleri'ne birçok olay yaşandı. İşte çok konuşulan magazin haberleri...
TARKAN'IN KONSER MARATONU SONA ERDİ
Megastar Tarkan'ın İstanbul konserleri, 4 Şubat akşamı sona erdi. On konserlik bir seriyle 7 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Tarkan; her konser gecesinde enerjisi, sahne performansı ve şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı.
JOSH RADNOR BABA OLDU
“How I Met Your Mother” dizisinde canlandırdığı Ted karakteriyle tanınan Josh Radnor, 51 yaşında baba oldu. Ünlü oyuncu mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İREM DERİCİ NİŞANLANDI
Şarkıcı İrem Derici, uzun süredir aşk yaşadığı Melih Kunukcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlanan ünlü çiftin nişan yüzüklerini İrem Derici’nin menajeri Özgür Aras takarken, kurdeleyi Kunukcu’nun dedesi kesti.
UFUK ÖZKAN'IN NAKİL AMELİYATI YAPILDI
Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve organ nakli olması gerektiği ortaya çıkan Ufuk Özkan için uygun donör bulundu. Eski çalışma arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olduğu Özkan'ın ameliyatı gerçekleşti. Başarılı bir operasyon geçiren ve normal odaya alınan ünlü oyuncu, “Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu” diyerek sevenlerine teşekkür etti.
Ufuk Özkan ve donörü Salih Kıvırcık'ın ameliyat sonrası ilk pozunu Umut Özkan paylaştı.
GIRGIRİYE MÜZİKALİ GELİYOR
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Gırgıriye”, Müjdat Gezen imzasıyla müzikal olarak tiyatro sahnesine uyarlanıyor. Aynı adla seyirciyle buluşacak olan ve hazırlıkları süren "Gırgıriye" müzikalinde; Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Bülent Ersoy, Perran Kutman, Uğur Dündar, Ceyhun Fersoy, Defne Yalnız ve Şeyla Halis yer alacak.
GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Müzik dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen Grammy Ödülleri, bu yıl 68’inci kez sahiplerini buldu. Geceye Bad Bunny ve Kendrick Lamar damga vurdu. İlk kez tamamı İspanyolca olan bir albümle "Yılın Albümü" ödülünü kazanan Bad Bunny, tarihe geçti.
9 dalda ödüle aday gösterilen Kendrick Lamar ise en iyi rap albümü ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere toplam beş Grammy kazandı. Jay-Z'yi geride bırakan ünlü isim, Grammy tarihinde en çok ödül alan rap sanatçısı oldu. Justin Bieber'ın sahne aldığı törende, Lady Gaga da en iyi pop vokal albümü ödülünü kazandı.
