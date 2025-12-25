Magazin dünyasında bu hafta. İtiraflar dikkat çekti

SİMGE SAĞIN

Ünlü şarkıcı Simge Sağın da katıldığı programda genç yaşta evlenip boşandığını açıkladı. 20'li yaşlarda evlendiğini ve boşandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda. Gelinlik giydim ama onu bile tam hatırlamıyorum" dedi.

"Çok da başarılı bir evlilik olmadı benimki" diyen Sağın, "Evlenmeden bir gün önce bizim ev çok kalabalıktı, tüm akrabalarımız gelmişti. Ben de kalmak için komşumuza gittim ve Sevgi teyzeye 'Ben şimdi evlenmekten vazgeçsem ne olur?' dediğimi hatırlıyorum. O gece küçük bir pişmanlığım olmuştu" şeklinde konuştu.

ERKAN CAN

Usta oyuncu Erkan Can da kariyeriyle alakalı konuştu. Can, oyunculuk kariyeri için dönüm noktasının kendisine şöhreti getiren "Mahallenin Muhtarları" dizisi olduğunu ifade etti.

TÜMER METİN

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Tümer Metin ise 2022'de kaybettiği babası Ali Metin hakkında konuştu.

Babasının vefatının hayatında büyük bir kırılma yarattığını belirten Metin, "Babam öldükten sonra başka bir adama dönüştüm. Ölümden hiç korkmazdım, babamı kaybettikten sonra korkmaya başladım" dedi.

Babasının ölümü sonrası 15 ay boyunca işi evi ve kanepesi arasında mekik dokuduğunu söyleyen Metin, "O dönem kimseye yetemedim" dedi.

NUR FETTAHOĞLU

Nebahat Çehre ile aynı programa konuk olan Nur Fettahoğlu da Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Dizide Mahidevran Sultan'ı oynayan Nur Fettahoğlu; kendisine Hatice Sultan, Selma Ergeç’e ise "Mahidevran Sultan" rolünün teklif edildiğini ifade etti. Fettahoğlu, birbirlerine gelen rolleri istediklerini ve sonrasında değiştiklerini açıkladı.

NEBAHAT ÇEHRE

"Aşk-ı Memnu" dizisinin "Firdevs"i Nebahat Çehre, yıllar sonra diziyle ilgili yaptığı yorumla gündem oldu. Usta oyuncu, Behlül ve Bihter'in aşkıyla ilgili "Bu kadar güzel bir kadınla evleniyorsun ve evde çok yakışıklı bir yeğenin var. Kaçmaz bir şeydi o, Adnan’ın da kabahati var" dedi.