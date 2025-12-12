Magazin dünyasında bu hafta: Sosyal medyaya damga vurdular

GONCA VUSLATERİ'NİN KİRAZ SORUNU

Oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan kilosu 5 bin liraya aldığı kirazlarla çektiği videoyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, "Artık çekirdeğini bile atamam" diye duruma tepki gösterdi.

KRAL KAYBEDERSE FİNAL YAPTI

İki sezondur Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse, 30'uncu bölümüyle 9 Aralık Salı akşamı ekranlara veda etti.

GQ MEN OF THE YEAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GQ Türkiye Men of the Year 2025 ödülleri, 10 Aralık akşamı sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismin ödüle layık görüldüğü geceye Aras Aydın'ın gözyaşları damga vurdu. Ödül alan isimler için tıklayın...

DERYA ŞENSOY EVLENİYOR

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın oyuncu kızı Derya Şensoy, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yağız Can Konyalı'dan evlilik teklifi aldı. Şensoy, Konyalı’nın evlilik teklifine “Evet” dedi.

KADİR İNANIR'IN SON HALİ

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın son halinin ortaya çıktı. İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, tedavisi süren usta oyuncuyu ziyaret etti. Cayak ile İnanır'ın fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

MURAT CEMCİR'DEN İLK PAYLAŞIM

İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sonrası normal odaya alınan Murat Cemcir'den geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi. Tüm hastane personeline ve kendisi için dua eden herkese teşekkür eden Cemcir, “Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...” dedi.

“Merhaba ikinci hayat” diyen ünlü isim, sağlık durumuyla alakalı da “Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş" ifadelerini kullandı.

“Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu” diyen Cemcir, refakatçilerine de teşekkür ederek “Evde istirahat evresine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

TARKAN'DAN YENİ ŞARKI

Çok yakında İstanbul'da konser verecek olan Tarkan, "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tarkan’a ait şarkıya sosyal medyadan yorum yağdı.