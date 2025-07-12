Mutlu birliktelikleriyle gündemden düşmeyen ünlüler

SERENAY SARIKAYA-MERT DEMİR



Bir süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor.



Ünlü çift zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelse de mutlulukları tam gaz devam ediyor.



HANDE ERÇEL-HAKAN SABANCI



Gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hande Erçel, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.



Sık sık birlikte seyahat eden ünlü çift, zaman zaman romantik paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor.



SILA TÜRKOĞLU-ATA AYYILDIZ



Kızılcık Şerbeti dizisiyle gündemde olan Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle sık sık paylaşım yapıyor.



ASLI BEKİROĞLU



Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, kısa bir süre önce Uğurcan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı.



SILA GENÇOĞLU-İLKER KALELİ



Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli uzun süredir gözlerden uzak mutlu bir ilişki yaşıyor. Ünlü çift zaman zaman yaptıkları romantik paylaşımlarla gündem oluyor.