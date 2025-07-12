Authnor Name
Bahar Gencer bahar.gencer@ntv.com.tr

Mutlu birliktelikleriyle gündemden düşmeyen ünlüler

Birçok ünlü isim mutlu ilişkileriyle adlarından söz ettiriyor. İşte son dönemde aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü isimler…

SERENAY SARIKAYA-MERT DEMİR

Bir süredir ekranlardan uzak olan , uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor.

Ünlü çift zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelse de mutlulukları tam gaz devam ediyor.

HANDE ERÇEL-HAKAN SABANCI

Gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hande Erçel, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Sık sık birlikte seyahat eden ünlü çift, zaman zaman romantik paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor.

SILA TÜRKOĞLU-ATA AYYILDIZ

Kızılcık Şerbeti dizisiyle gündemde olan Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle sık sık paylaşım yapıyor.

ASLI BEKİROĞLU

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, kısa bir süre önce Uğurcan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı.

SILA GENÇOĞLU-İLKER KALELİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli uzun süredir gözlerden uzak mutlu bir yaşıyor. Ünlü çift zaman zaman yaptıkları romantik paylaşımlarla gündem oluyor.

DİĞER YAZARLAR

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER