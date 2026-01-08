Mutluluğu buldular. Magazin dünyasının gözde çiftleri
Zaman zaman ilişkileri hakkında konuşan, evliliklerini yıllardır sevgi ve saygıyla sürdüren ünlü çiftler merak edildi.
GUPSE ÖZAY-BARIŞ ARDUÇ
"Deliha" filminin setinde tanışıp aşk yaşamay başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, mutlu ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunuyor.
BAŞAK DİZER-KIVANÇ TATLITUĞ
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarıyla gündem oluyor.
SİNEM KOBAL-KENAN İMİRZALIOĞLU
Uzun bir aradan sonra Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun da meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu evliliği 2016 yılından bu yana sürüyor. Çiftin Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunuyor.
ŞÜKRAN OVALI-CANER ERKİN
Oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2018'de de kızları Mirhan Ela'yı kucaklarına aldı.
HAZAL KAYA-ALİ ATAY
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği Hazal Kaya'nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu bulunuyor. Her fırsatta eşi Ali Atay'a çok aşık olduğunu dile getiren Kaya, zaman zaman mutlu aile pozlarını paylaşıyor.
Hazal Kaya son olarak eşi Ali Atay'ın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği "Sekizinci Aile" adlı dizide rol aldı.
FAHRİYE EVCEN-BURAK ÖZÇİVİT
"Çalıkuşu" dizisinde birlikte rol alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birlikteliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift, oğullarına Karan ve Kerem adını verdi.
BEREN SAAT-KENAN DOĞULU
Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girdi. Çift, mutluluklarını gözlerden uzak sürdürüyor.
BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ
Binbir Gece dizisinde başrolleri paylaştığı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel de aile hayatını gözlerden uzak tutuyor. Oyuncu çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.
HANDE SORAL-İSMAİL DEMİRCİ
2015 yılında başlayan aşklarını 2017'de nikahla taçlandıran Hande Soral ile İsmail Demirci, 2022'de de oğulları Ali'yi kucaklarına aldı.
TARKAN-PINAR TEVETOĞLU
Megastar Tarkan da aradığı mutluluğu Pınar Dilek'te buldu. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, 2018'de kızları Liya'ya kavuştu. Ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteriyor.
BURCU BİRİCİK-EMRE YETKİN
2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, 2024 ‘te de kızı Luna’yı dünyaya getirdi.
NESLİHAN ATAGÜL-KADİR DOĞULU
"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Oyuncu çift, kısa bir süre önce de oğulları Aziz'e kavuştu.
