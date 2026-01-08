Mutluluğu buldular. Magazin dünyasının gözde çiftleri

GUPSE ÖZAY-BARIŞ ARDUÇ

"Deliha" filminin setinde tanışıp aşk yaşamay başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, mutlu ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Çiftin Jan Asya adında bir kızları bulunuyor.

BAŞAK DİZER-KIVANÇ TATLITUĞ

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarıyla gündem oluyor.

SİNEM KOBAL-KENAN İMİRZALIOĞLU

Uzun bir aradan sonra Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisiyle televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun da meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu evliliği 2016 yılından bu yana sürüyor. Çiftin Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunuyor.

ŞÜKRAN OVALI-CANER ERKİN

Oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2018'de de kızları Mirhan Ela'yı kucaklarına aldı.

HAZAL KAYA-ALİ ATAY

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği Hazal Kaya'nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu bulunuyor. Her fırsatta eşi Ali Atay'a çok aşık olduğunu dile getiren Kaya, zaman zaman mutlu aile pozlarını paylaşıyor.