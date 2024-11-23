Mutlulukları bebekle taçlandı: İlk kez anne-baba olan ünlüler

Son dönemde birçok ünlü isim mutluluklarını bebekle taçlandırdı. İşte ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlüler...



Alperen Duymaz-Kübra Kelkit



Alperen Duymaz, yaklaşık bir ay önce ilk kez baba oldu. Kübra Kelkit ile gözlerden uzak mutlu bir evliliği olan Duymaz, oğluna Gün adını verdi.



Duymaz, baba olduktan sonra değişen hayatı için “Oğlumun doğumundan sonra uykusuzluk dışında değişen pek bir şey olmadı. Ama Kübra’nın uykusuzluğunu düşünecek olursam benimki devede kulak kalır. Hissini tarif etmem pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.



Burcu Biricik-Emre Yetkin



2016 yılından bu yana Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, Temmuz 2024'te ilk kez anne oldu. Bir kız bebek dünyaya getiren ünlü oyuncu, çocuğuna Luna adını verdi.

Gonca Vuslateri-Levent Yaşar



Mart 2024'te Levent Yaşar ile evlenen oyuncu Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına aldı. Ünlü isim, doğumdan kısa bir süre sonra da setlere döndü.



İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli



İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.



Eda Ece-Buğrahan Tuncer



21 Haziran 2023'te basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren Eda Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde ilk kez anne oldu. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ünlü isim, kızına Mina İpek adını verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay



2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs 2024'te kızlarına kavuştu. İlk kez anne-baba olan oyuncu çift, bebeğe Mire Milena adını verdi.



Giray Altınok-Cansu Diktaş



"Prens" dizisiyle gündemden düşmeyen Giray Altınok da 2024 yılının eylül adında ilk kez baba oldu. Kendisi gibi oyuncu Cansu Diktaş ile evli olan Altınok, oğluna Emir ismini verdi.



Murat Ünalmış- Albena İlieva



"Gülcemal", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış da 2024 yılında ilk kez baba oldu. Oğluna Selim Baran adını veren ünlü oyuncu, bebeğiyle pozlarını sık sık paylaşıyor.