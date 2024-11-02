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Mutlulukları yarım kaldı: İşte yakın süreçte boşanan ünlü çiftler

Ünlüler dünyasının sevilen çiftlerinden Bengü ile Selim Selimoğlu'nun 6 yıllık evliliklerini noktalaması sonrası yakın dönemde yollarını ayıran ünlü çiftler merak konusu oldu.

2024 yılı, birçok çok ünlü çiftin evliliklerini noktaladığı bir sene olarak hafızalara kazındı. Son dönemdeki ayrılık haberleri de gündemine damga vurdu. İşte yakın süreçte yollarını ayıran çiftler...

Bengü-Selim Selimoğlu

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile anlaşmalı olarak 31 Ekim 2024 tarihinde boşandı. İkilinin Zeynep ve Selim adında iki çocukları bulunuyor.

Mutlulukları yarım kaldı: İşte yakın süreçte boşanan ünlü çiftler - 1

Cemal Hünal- Lale Cangal

"Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan Ekim 2024'te anlaşmalı olarak boşandı.

Şarkıcı Gökçe- Bülent Gençer

Şarkıcı Gökçe de 10 yıl önce evlendiği diş hekimi eşi Bülent Gençer'den 2024 yılının Eylül ayında boşandı.

Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız'la yollarını ayırdı. 10 yıl boyunca evli kalan ikilinin, iki oğlu var.

Mutlulukları yarım kaldı: İşte yakın süreçte boşanan ünlü çiftler - 2

Ece Vahapoğlu- Cihan Alpay

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay da 6 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. 2018-2024 yılları arasında evli kalan ikilinin Efe adında bir oğlu var.

Umut Oğuz- Sevilay Tilda Oğuz

2018 yılında nikah masasına oturan Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanacaklarını geçtiğimiz haziran ayında sosyal medyadan duyurdu.

Sevilay Tilda Oğuz, açıklamasında "Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Ümit Erdim-Seda Çınar

Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Seda Çınar ile nisan ayında tek celsede boşandı. Çiftin Ses ve Ela adında iki kızları bulunuyor.

Mutlulukları yarım kaldı: İşte yakın süreçte boşanan ünlü çiftler - 3

Buse Terim-Volkan Bahçekapılı

2014 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşandı. Nil ve Naz adında iki kızı olan ikili, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı.

Mesut Akusta- Şafak Özbir

2016 yılında dünyaevine giren, bir yıl sonra kızları Berfin Cano'yu kucaklarına alan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir de 2024 yılında evliliklerini bitirdi.

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