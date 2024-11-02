Mutlulukları yarım kaldı: İşte yakın süreçte boşanan ünlü çiftler

2024 yılı, birçok çok ünlü çiftin evliliklerini noktaladığı bir sene olarak hafızalara kazındı. Son dönemdeki ayrılık haberleri de magazin gündemine damga vurdu. İşte yakın süreçte yollarını ayıran çiftler...



Bengü-Selim Selimoğlu



Şarkıcı Bengü, 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile anlaşmalı olarak 31 Ekim 2024 tarihinde boşandı. İkilinin Zeynep ve Selim adında iki çocukları bulunuyor.

Cemal Hünal- Lale Cangal



"Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan Ekim 2024'te anlaşmalı olarak boşandı.



Şarkıcı Gökçe- Bülent Gençer



Şarkıcı Gökçe de 10 yıl önce evlendiği diş hekimi eşi Bülent Gençer'den 2024 yılının Eylül ayında boşandı.



Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız



Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız'la yollarını ayırdı. 10 yıl boyunca evli kalan ikilinin, iki oğlu var.

Ece Vahapoğlu- Cihan Alpay



Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay da 6 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. 2018-2024 yılları arasında evli kalan ikilinin Efe adında bir oğlu var.



Umut Oğuz- Sevilay Tilda Oğuz



2018 yılında nikah masasına oturan Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanacaklarını geçtiğimiz haziran ayında sosyal medyadan duyurdu.



Sevilay Tilda Oğuz, açıklamasında "Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.



Ümit Erdim-Seda Çınar



Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Seda Çınar ile nisan ayında tek celsede boşandı. Çiftin Ses ve Ela adında iki kızları bulunuyor.