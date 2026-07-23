Özlem Tekin geri dönecek mi? Yıllar sonra yeniden sahneye çıkan ünlüler
Uzun süredir gözlerden uzak olan Özlem Tekin'e sahnelere dönmesi için yapılan teklif gündem olurken, seneler sonra tekrar hayranlarıyla buluşan ünlü isimler akıllara geldi.
Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek inzivaya çekildi. Senelerdir doğayla iç içe ve gözlerden uzak yaşayan Tekin'e sahnelere dönmesi için rekor bir teklif geldiği iddia edildi.
Özlem Tekin'e sadece 10 konser için 2 milyon dolar (yaklaşık 94 milyon TL) önerildiği magazin gündemine bomba gibi düştü. Özlem Tekin'in sahnelere dönüp dönmeyeceği merakla beklenirken, uzun bir ara verip yeniden hayranlarıyla buluşan isimler de tekrar gündem oldu.
ŞEBNEM FERAH
Pandemi döneminden beri konser vermeyen ve albüm yayınlamayan Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluştu. En son 2019'da konser veren şarkıcı, 3 Haziran 2026 itibariyle yeniden sahneye çıkmaya başladı.
Ferah, ara vermesinin sebebini “Biraz bile olsa sahnedeki heyecanımı kontrol etmeyi öğrenmek istiyordum ama anladım ki bunu öğrenemeyeceğim. Her ne yaşanıyorsa bunu hep birlikte yaşadığımızı düşünüp geri döndüm” diye açıkladı.
Tarkan konserlerinde Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan gibi isimleri sahnesine konuk etti.
TARKAN
Geçtiğimiz ocak ayında 7 yıllık bir aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Megastar Tarkan, 10 günlük konser maratonuyla adından söz ettirdi. Şarkıları, sahnedeki enerjisi ve performansı, zaman zaman da sürpriz konukları ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan'ın konserleri sosyal medyada da çok konuşuldu.
ASENA
Son dönemde aşk hayatıyla adından söz ettiren Asena da uzun bir aranın ardından sahnelere döndü. Sekiz yıl sonra hayranlarıyla bir araya gelen Asena, ilk kez sahneye çıkıyormuş gibi hissettiğini söyledi.
RIHANNA
Son albümü 2016 yayınlanan ve birkaç etkinlik dışında senelerdir sahneye çıkmayan Rihanna da hayranlarına sürpriz yaptı. Barbadoslu şarkıcı, Jay-Z'nin New York'taki konserinde konuk sanatçı olarak yer aldı. Konser sırasında "Hepiniz biliyor ki biraz paslanmışım, değil mi? Uzun zaman oldu. Şu anda benimle misiniz?" ifadelerini kullanan Rihanna, performansı sonrasında ise bunu özlediğini söyledi ve hayranlarına “Sizi seviyorum” diye seslendi.
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