Özlem Tekin geri dönecek mi? Yıllar sonra yeniden sahneye çıkan ünlüler

Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek inzivaya çekildi. Senelerdir doğayla iç içe ve gözlerden uzak yaşayan Tekin'e sahnelere dönmesi için rekor bir teklif geldiği iddia edildi.

Özlem Tekin'e sadece 10 konser için 2 milyon dolar (yaklaşık 94 milyon TL) önerildiği magazin gündemine bomba gibi düştü. Özlem Tekin'in sahnelere dönüp dönmeyeceği merakla beklenirken, uzun bir ara verip yeniden hayranlarıyla buluşan isimler de tekrar gündem oldu.

ŞEBNEM FERAH

Pandemi döneminden beri konser vermeyen ve albüm yayınlamayan Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluştu. En son 2019'da konser veren şarkıcı, 3 Haziran 2026 itibariyle yeniden sahneye çıkmaya başladı.

Ferah, ara vermesinin sebebini “Biraz bile olsa sahnedeki heyecanımı kontrol etmeyi öğrenmek istiyordum ama anladım ki bunu öğrenemeyeceğim. Her ne yaşanıyorsa bunu hep birlikte yaşadığımızı düşünüp geri döndüm” diye açıkladı.