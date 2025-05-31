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Bahar Gencer bahar.gencer@ntv.com.tr

Peş peşe acı kayıplar: 2025 yılında vefat eden ünlüler

Ünlü müzisyen İlhan Şeşen ve şarkıcı Şimal'in peş peşe vefat etmesinin ardından 2025 yılında aramızdan ayrılan ünlüler merak konusu oldu. İşte son dönemde kaybettiğimiz ünlü isimler...

ŞİMAL

Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal, 30 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı henüz 39 yaşındaydı.

İLHAN ŞEŞEN

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

ALİ ÖZGENTÜRK

"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk, 15 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

BALIK AYHAN

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Peş peşe acı kayıplar: 2025 yılında vefat eden ünlüler - 1 Şarkıcı Şimal

LEYLA OKAY

"Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri" gibi yapımlarla tanınan ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Leyla Okay, 23 Nisan'da hayatını kaybetti.

AHMET LEVENDOĞLU

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

VOLKAN KONAK

Ünlü sanatçı Volkan Konak (58), 31 Mart'ta KKTC'de verdiği konser sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti.

OSMAN SINAV

Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Peş peşe acı kayıplar: 2025 yılında vefat eden ünlüler - 2 İlhan Şeşen

TANYELİ

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine 17 Mart'ta yenik düştü.

ŞİNASİ YURTSEVER

Oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

EMİN GÜMÜŞKAYA

Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat'ta etti.

Peş peşe acı kayıplar: 2025 yılında vefat eden ünlüler - 3

KAHTALI MIÇE

Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe de 15 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

SEZAİ ALTEKİN

Usta sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.

BEDİA ENER

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan usta oyuncu Bedia Ener, 14 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

FERDİ TAYFUR

Arabesk müziğin ustalarından Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayata veda etti.

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