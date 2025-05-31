Peş peşe acı kayıplar: 2025 yılında vefat eden ünlüler

ŞİMAL

Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal, 30 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı henüz 39 yaşındaydı.

İLHAN ŞEŞEN

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

ALİ ÖZGENTÜRK

"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk, 15 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

BALIK AYHAN

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti.