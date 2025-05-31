Peş peşe acı kayıplar: 2025 yılında vefat eden ünlüler

ŞİMAL
Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal, 30 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı henüz 39 yaşındaydı.
İLHAN ŞEŞEN
Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.
ALİ ÖZGENTÜRK
"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk, 15 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
BALIK AYHAN
Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
LEYLA OKAY
"Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri" gibi yapımlarla tanınan ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Leyla Okay, 23 Nisan'da hayatını kaybetti.
AHMET LEVENDOĞLU
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.
VOLKAN KONAK
Ünlü sanatçı Volkan Konak (58), 31 Mart'ta KKTC'de verdiği konser sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
FİLİZ AKIN
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti.
OSMAN SINAV
Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.
TANYELİ
Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine 17 Mart'ta yenik düştü.
ŞİNASİ YURTSEVER
Oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EDİP AKBAYRAM
"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
EMİN GÜMÜŞKAYA
Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat'ta vefat etti.
KAHTALI MIÇE
Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe de 15 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
SEZAİ ALTEKİN
Usta sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.
BEDİA ENER
Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan usta oyuncu Bedia Ener, 14 Ocak'ta yaşamını yitirdi.
FERDİ TAYFUR
Arabesk müziğin ustalarından Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayata veda etti.