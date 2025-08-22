Sahneden hastaneye: Silahlı saldırıya uğrayan ünlüler

Ünlü şarkıcı Gülşen, 2007 yılında Ankara'da sahne aldığı gece kulübünün çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar bağırıp ateş etti ama Gülşen yara almadan kurtuldu.

16 Şubat 2008'de Çeşme'de bir otelde sahne alan Özcan Deniz, bacağından vuruldu. “Meleğim” şarkısını isteyen bir kişinin Deniz şarkıyı söylemediği için silahına davrandığı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses, 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı ile İstanbul Maslak'taki bir binadan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğradı. İmparator lakaplı ünlü isim, uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralandı.

ASENA

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oryantal Asena, "İbo Show" programının çekimlerine giderken arabasından indiği sırada kimliği belirsiz biri tarafından diz kapağı altından vuruldu.



MUAZZEZ ERSOY

1998 yılında konser için Edirne'ye giden Muazzez Ersoy, bir hayranının şampanya teklifini geri çevirdiği için silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralandı.



BÜLENT ERSOY

Diva lakaplı Bülent Ersoy, 1989 yılında Adana'da bir konser sırasında bir kişinin "Çırpınırdı Karadeniz" adlı şarkı isteğini yerine getirmediği için vuruldu.