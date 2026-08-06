Seneler sonra yeniden ekranlarda. Oyunculuğa geri dönen ünlüler

GAMZE ÖZÇELİK

2018'de oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, 8 yıl aradan sonra oyunculuğa döndü. Özçelik, “Operasyon Alesta” adlı dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Sette çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü isim, “Alesta seti yıllar sonra içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu” dedi ve projenin yapımcısı Süreyya Yaşar Önal’a “Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size teşekkür ederim" diye teşekkür etti.