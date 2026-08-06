Seneler sonra yeniden ekranlarda. Oyunculuğa geri dönen ünlüler
Yıllardır setlerden uzak olan ünlü isimler, birer birer ekranlara dönüyor. İşte seneler sonra hayranlarının karşısına çıkan oyuncuların projeleri...
GAMZE ÖZÇELİK
2018'de oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, 8 yıl aradan sonra oyunculuğa döndü. Özçelik, “Operasyon Alesta” adlı dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak.
Sette çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü isim, “Alesta seti yıllar sonra içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu” dedi ve projenin yapımcısı Süreyya Yaşar Önal’a “Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size teşekkür ederim" diye teşekkür etti.
Tuzlu Kahve; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor.
NEBAHAT ÇEHRE
Son olarak “Yuvamdaki Düşman” adlı dizide boy gösteren Nebahat Çehre de 8 sene sonra ekranlara dönüyor. 82 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Star ekranlarında yayınlanacak “ Tuzlu Kahve ” dizisinde hayranlarının karşısına çıkacak.
YASEMİN ERGENE
"Doktorlar" dizisindeki Ela karakteriyle tanınan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile evliliğini bitirdikten sonra ekranlara dönmeye karar verdi. İki çocuk annesi Ergene, tam 16 yıl sonra sonra “Tuzlu Kahve” adlı yeni dizide rol alacak.
ÖZGÜ NAMAL
10 yıl boyunca hem ekranlardan hem de gözlerden uzak bir hayat süren Özgü Namal da 2023 yılında “Kızıl Goncalar” dizisiyle ekranlara döndü. Oyuncu son olarak “Kıskanmak” adlı yapımda rol aldı.
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