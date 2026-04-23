Serap Paköz'ün mücadelesi başladı. Meme kanserini yenen ünlü isimler

Senelerdir gündüz kuşağı programlarıyla izleyiciyle buluşan ünlü sunucu Serap Paköz, kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü açıklayan Paköz, "10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım, 11 Mart’ta meme kanseri tanısı konmuş bir kadındım. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Hayatın her mevsimine eyvallah... Biz bu yoldan çok daha parlak bir ışıkla geçeceğiz” diyerek bu süreci tüm gerçekliğiyle yaşamayı tercih ettiğini belirtti.

Serap Paköz'ün paylaşımı sonrası meme kanseriyle mücadele eden ve hastalığı yenerek sağlığına kavuşan ünlü isimler akıllara geldi. İşte meme kanserini yenen ünlüler…

HANDE YENER

Ünlü şarkıcı Hande Yener de yaklaşık 5-6 yıl önce meme kanserine yakalandığını ve erken teşhis sayesinde bu hastalığı yendiğini açıklamıştı.

FADİK SEVİN ATASOY

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy'a 2024'te meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi sürecini sessiz sedasız geçiren Atasoy, hastalığı yendi. Ünlü isim, katıldığı programda kanseri yendiğini “Bitiyor dedim bitti küllerimden yeniden doğdum” sözleriyle açıkladı.

CANAN ERGÜDER

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, “Menajerimi Ara” dizisinde rol aldığı sırada meme kanserine yakalandığını öğrendi. Mesleğine ara verip tedaviye başlayan ünlü oyuncu, sağlığına kavuştu.

NURSEL ERGİN

Ünlü sunucu Nursel Ergin de geçtiğimiz yıl meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı. Ergin, tedavisi sonrası kanserle mücadelesini kazandı.

OYA BAŞAR

Usta oyuncu Oya Başar'a da seneler önce üçüncü evredeyken meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat olan ünlü isim, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu.

VAHİDE GÖRDÜM

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Vahide Gördüm'e 2011'de meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavi gören ünlü oyuncu, kanserle mücadelesini kazandı.

DENİZ UĞUR

Oyuncu Deniz Uğur da 2011 yılında meme kanserine yakalandı. İki göğsü alınan ünlü isim, kemoterapi tedavisi sonrası hastalığı yendi.

NİLÜFER

Ünlü şarkıcı Nilüfer, yıllar önce meme kanseriyle mücadele etti. Göğsü alınan ve kemoterapi gören Nilüfer, tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.