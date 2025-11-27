Serenay Sarıkaya paylaşılamıyor: İşte "Beni o oynasın" diyen ünlüler
Bazı ünlü isimlerin "Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya" canlandırsın çıkışına Farah Zeynep Abdullah'ın da katılması sonrası bu ünlüler merak edildi.
Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirdi. İşte o isimlerin listesi...
FARAH ZEYNEP ABDULLAH
Kendi de daha önce Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah, hayatını Sarıkaya'nın oynamasını isteyen ünlüler ile ilgili bir habere "Beni de Serenay Sarıkaya canlandırsın" anlamına gelen "+1" yorumunu yaptı.
MAHMUT TUNCER
“Bakkal Amca”, “Altın Dişli Hayriye”, “Jandarma”, “Leylo” gibi şarkılarıyla tanınan Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği ismin Serenay Sarıkaya olduğunu açıkladı.
64 yaşındaki ünlü isim, bu isteğini “Onun rol kabiliyeti çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani” sözleriyle ifade etti.
Tuncer'in bu isteği sonrası bir sosyal medya kullanıcısı da Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti. Bu paylaşımı gören Serenay Sarıkaya da kayıtsız kalamadı ve "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." diye yorum yaptı.
Şu zamana kadar birçok filmde rol alan 33 yaşındaki Sarıkaya, herhangi bir ünlü ismi canlandırmadı.
KİBARİYE
Ünlü şarkıcı Kibariye de katıldığı bir program öncesi "Hayatınız film olursa sizi kim canlandırsın?" sorusuna "Serenay... Sesi de güzel kendi de güzel" diye yanıt vermişti.
ZERRİN ÖZER
Aylar önce hayatının film olması için iki teklif aldığını açıklayan Zerrin Özer, senaryoyu beğenirse kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söyledi.
DENİZ SEKİ
Şarkıcı Deniz Seki de katıldığı bir programda; "Hayatım film değil, tiyatro oyunu olsun. Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" açıklamasında bulundu.
GÜLLÜ
Ani bir şekilde vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güllü de son röportajında “Hayatım film olursa, Serenay Sarıkaya oynasın. Duruşu ve asaleti bambaşka" demişti.
- Kasımda aşk başkadır: Mutluluklarını ilan eden ünlü isimler19 Kasım 2025 Çarşamba
- Ayrılsalar da dost kalabilen ünlü çiftler06 Kasım 2025 Perşembe
- Ünlülerin babalık heyecanı: İşte kısa süre önce çocuklarına kavuşan isimler30 Ekim 2025 Perşembe
- Haftaya damga vuran magazin olayları17 Ekim 2025 Cuma
- Survivor 2026’ya geri sayım: İşte hafızalara kazınan efsane isimler10 Ekim 2025 Cuma