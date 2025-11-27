Serenay Sarıkaya paylaşılamıyor: İşte "Beni o oynasın" diyen ünlüler

Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirdi. İşte o isimlerin listesi...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

Kendi de daha önce Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah, hayatını Sarıkaya'nın oynamasını isteyen ünlüler ile ilgili bir habere "Beni de Serenay Sarıkaya canlandırsın" anlamına gelen "+1" yorumunu yaptı.

MAHMUT TUNCER

“Bakkal Amca”, “Altın Dişli Hayriye”, “Jandarma”, “Leylo” gibi şarkılarıyla tanınan Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği ismin Serenay Sarıkaya olduğunu açıkladı.

64 yaşındaki ünlü isim, bu isteğini “Onun rol kabiliyeti çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani” sözleriyle ifade etti.

Tuncer'in bu isteği sonrası bir sosyal medya kullanıcısı da Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti. Bu paylaşımı gören Serenay Sarıkaya da kayıtsız kalamadı ve "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." diye yorum yaptı.