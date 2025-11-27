Bahar Gencer
Serenay Sarıkaya paylaşılamıyor: İşte "Beni o oynasın" diyen ünlüler

Bazı ünlü isimlerin "Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya" canlandırsın çıkışına Farah Zeynep Abdullah'ın da katılması sonrası bu ünlüler merak edildi.

Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirdi. İşte o isimlerin listesi...

 

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

 

Kendi de daha önce Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah, hayatını Sarıkaya'nın oynamasını isteyen ünlüler ile ilgili bir habere "Beni de Serenay Sarıkaya canlandırsın" anlamına gelen "+1" yorumunu yaptı.

 

MAHMUT TUNCER

 

“Bakkal Amca”, “Altın Dişli Hayriye”, “Jandarma”, “Leylo” gibi şarkılarıyla tanınan Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği ismin Serenay Sarıkaya olduğunu açıkladı.

 

64 yaşındaki ünlü isim, bu isteğini “Onun rol kabiliyeti çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani” sözleriyle ifade etti.

 

Tuncer'in bu isteği sonrası bir sosyal medya kullanıcısı da Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti. Bu paylaşımı gören Serenay Sarıkaya da kayıtsız kalamadı ve "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." diye yorum yaptı.

Şu zamana kadar birçok filmde rol alan 33 yaşındaki Sarıkaya, herhangi bir ünlü ismi canlandırmadı.

KİBARİYE

 

Ünlü şarkıcı Kibariye de katıldığı bir program öncesi "Hayatınız film olursa sizi kim canlandırsın?" sorusuna "Serenay... Sesi de güzel kendi de güzel" diye yanıt vermişti.

 

ZERRİN ÖZER

 

Aylar önce hayatının film olması için iki teklif aldığını açıklayan Zerrin Özer, senaryoyu beğenirse kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söyledi.

 

DENİZ SEKİ

 

Şarkıcı Deniz Seki de katıldığı bir programda; "Hayatım film değil, tiyatro oyunu olsun. Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" açıklamasında bulundu.

 

GÜLLÜ

 

Ani bir şekilde vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güllü de son röportajında “Hayatım film olursa, Serenay Sarıkaya oynasın. Duruşu ve asaleti bambaşka" demişti.

