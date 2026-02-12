Setlerden stüdyoya: Müzik dünyasına adım atan ünlü oyuncular

BEREN SAAT

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ünlü isim "CapitaliZoo" adlı ilk şarkısını yayınladı. Sözleri Saat'e ait olan İngilizce şarkının aranjesini ise Kenan Doğulu üstlendi.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Leyla Lydia Tuğutlu da müzik kariyerine yöneldi. Ünlü isim, birkaç gün önce "Senden Dönemem" adlı şarkısıyla gündeme geldi.

BERGÜZAR KOREL

Oyunculuk sektöründeki başarısını müzik dünyasına taşıyan ünlülerden biri olan Bergüzar Korel de 2016 yılında bir caz albüm çıkardı.

FIRAT TANIŞ

Bugüne kadar birçok projede rol alan ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Fırat Tanış, son olarak "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" adlı dizide rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasında da adından söz ettiren Tanış, "Yani" şarkısının sözlerini kaleme alan isim olarak da biliniyor. Ünlü oyuncu, bir süredir Ercan Saatçi ile "Çok Akustik" turnesinde şarkılar söyleyerek hayranlarıyla buluşuyor.

DEMET EVGAR

Rol aldığı projelerde oyunculuğu kadar söylediği şarkılarla da öne çıkan Demet Evgar, kısa bir süre önce en az 10 şarkıdan oluşan bir albüm çıkaracağını ve albümün kendisine ait olan şarkılardan oluşacağını duyurdu.

GÖKÇE BAHADIR

Son olarak "Kral Kaybederse" adlı dizide boy gösteren Gökçe Bahadır da güzel sesiyle bilinen ünlü oyunculardan biri. Rol aldığı yapımlarda sık sık şarkı söyleyen Bahadır, ilk albümünü 2019 yılında çıkardı. Ünlü isim, zaman zaman eşi Emir Ersoy ile birlikte sahneye çıkıyor.

MUSTAFA MERT KOÇ

Oyuncu Mustafa Mert Koç da müzisyenliğe adım atan oyuncular arasında yer alıyor. 2022'den beri şarkılarını hayranlarıyla buluşturan Koç, son olarak “4” adlı EP’sindeki parçalarıyla adından söz ettirdi.