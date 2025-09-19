Sevenlerini korkuttular: Sağlık sıkıntıları yaşayan ünlü isimler

Hastane odasından takipçilerine seslenen Pekkan, sol akciğerinin alt lobunun alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. 76 yaşındaki ünlü isim, "Hiçbir şey sebepsiz değil o düşüşün sonrası bunları yaşadık" ifadelerini kullandı.

Köpeğini gezdirirken evinin önünde düşen Semiramis Pekkan, kontrol amaçlı hastaneye gitti. Kazayla ilgili bir sorun yaşamayan ünlü ismin yapılan kontroller sonrası akciğerinde bir kitle olduğunu öğrendi.

48 saatin sonunda yoğun bakımdan çıkan Özkan, açıklamasında "Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" dedi.

Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan, birkaç gün önce hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan Lara, kısa bir süre önce beyninde kitle tespit edildiğini açıkladı. Kitlenin iyi huylu çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşayan ünlü isim, tedavisinin devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada "Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz" ifadeleri kullanıldı.

NAZAN ÖNCEL

Pop müziğinin divası Nazan Öncel'e geçtiğimiz Mayıs ayında anjiyo yapıldı ve iki stent takıldı. Ünlü şarkıcı, Temmuz ayında da kalp krizi geçirdi. Öncel, sosyal medya hesabından "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; 'yürü' dedi yürüdüm, 'diyet' yap dedi yaptım, 'bol su iç' dedi içtim, 'stent' dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin" açıklamasını yaptı.

SEVCAN ORHAN

Birkaç ay önce Kıbrıs'ta sahnede düşüp fenalaşan Sevcan Orhan, sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı, tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadığını açıkladı. Sağlığına kavuştuktan sonra sahnelere dönen Orhan, "Ölmedim, ölmeyeceğim" diyerek iyi olduğunu ifade etti.