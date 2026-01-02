Sevilen şarkıların bilinmeyen hikayeleri. Ünlü isimler kendi ağızlarıyla anlattı

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Gürman, seneler önce kendisi ve ikiz kardeşi Berk'e şöhreti getiren "Evlerinin Önü Boyalı Direk" türküsüyle ilgili konuştu.

Programda “Neden ‘Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısı?” sorusuna da yanıt veren Öykü Gürman, “Muhsin Bey filmi sebebiyle oldu. Berk’in askerden geldikten sonra İzmir’den yaşadığı bir dönemde o söyledi bana. Türküyü derleyen Abdurrahman Kızılay ile de vefatından önce görüştük ve ona teşekkür ettik. Flamenkonun dört dört olan ritmine çok uygun olduğu için onu seçtik” dedi.

SILA-MESELA

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu da sevgilisi İlker Kaleli ile yazdığı "Mesela" şarkısının hikayesini NTV ekranlarında anlatmıştı.

"Benim çocukluk arkadaşım Buse, Bodrum'a bizi ziyarete gelmişti. Bir yere gitmek üzere kapıdan çıkarken İlker'le bir sohbetleri oldu. İlker ona 'Ona buna bakma, bul bir sevgili' gibi tatlı bir şeyler söyledi. Buse de ona 'Bulcam da olacak da' gibi cümleler kurdu" diyen Sıla, sözlerine ""İlker'le birbirimize baktık, ben de 'Ya çok melodik, ne kadar güzel bir şey olur bundan' dedim. Sonra arabaya bindik ve İlker arabada tatlı tatlı melodiyi ritmik olarak çalmaya başladı. Ben 'bundan çok güzel şarkı olur' dedim ve o hafta biz tamamladık, nakaratla melodinin bir kısmını" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı, sözlerini "Sonrasında da biz geze geze şarkıyı tamamladık şarkıyı. En son mayıs ayında noktaladım sözleri, İlker'le de melodiyi bitirdik. Bu sayede şu anda sohbet ettiğimiz bir hikayesi oldu şarkının" diye noktalamıştı.

EDİS-YAKIŞIKLI

Edis bir konserinde “Yakışıklı” şarkısının sözlerini kendisinin yazdığını açıklamış ve şarkının hikayesini de şöyle anlatmıştı:

“Salman Tin bir gün bana geldi. 'Sana şarkı yapacağım' falan dedi. Baktım ki yapamayacak 'ben sana şarkı yapacağım' dedim. Meğerse ben Yakışıklı'nın nakaratını söylemişim o ara. Farkında bile değilim. Birkaç hafta sonra beni aradı ve 'Edis beraber şarkı yazdık' dedi.”

EMEL MÜFTÜOĞLU-HOVARDA

Emel Müftüoğlu, 1995 yılında seslendirdiği sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan “Hovarda” şarkısının hikayesini Empati programına konuk olduğunda anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı, “Bir gece davetteyiz birlikte, 'Senin için bir sürü söylenti var, bu şarkıları sen yapmıyormuşsun, şarkıları kim yapıyor, ben ondan almak istiyorum' dedim. Tatlım benim, Sezen kahkaha attı, 'Kim bu densiz, tabi ki ben yapıyorum' dedi. 'Yaz o zaman şimdi de göreyim' dedim. Biz o arada dans ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, eğleniyoruz. Sezen oturuyor. 'Gel' dedi, şarkıyı yazmış" demişti.

Müftüoğlu, sözlerine "O gürültüde dinleyemeyeceğiz, alt kata lavaboya indik. Bir sürü kadın var içeride, hiç çekinmeden şarkıyı söyledi. Alkış kıyamet lavaboda. Şarkıyı aldım, evde stüdyo vardı. Eve gittim, o gece demosu yapıldı şarkının... Öyle çıktı yani şaka gibi değil mi?” diye devam etmişti.