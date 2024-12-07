Şıklıklarıyla göz kamaştıran ünlü isimler

Hande Erçel



Kusursuz fiziği ile ne giyse çok iyi taşıyan Hande Erçel, gerek günlük hayatında gerek özel gecelerde stiliyle ön plana çıkıyor.



Serenay Sarıkaya



Her giydiğini kendine yakıştıran Serenay Sarıkaya, seçtiği trend parçalarla moda ikonu haline geldi.

Yasemin Özilhan



Lüks yaşamı ve trend parçaları kullanmasıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan da kendine her şeyi yakıştıran ünlülerden…



Ece Sükan



Bohem ve vintage tarzı modern dokunuşlarla birleştiren Ece Sükan, moda dünyasının içinde aktif yer olarak alıyor. Burcu Esmersoy



Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Burcu Esmersoy, şık seçimleriyle öne çıkıyor.