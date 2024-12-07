Şıklıklarıyla göz kamaştıran ünlü isimler

Hande Erçel
Kusursuz fiziği ile ne giyse çok iyi taşıyan Hande Erçel, gerek günlük hayatında gerek özel gecelerde stiliyle ön plana çıkıyor.
Serenay Sarıkaya
Her giydiğini kendine yakıştıran Serenay Sarıkaya, seçtiği trend parçalarla moda ikonu haline geldi.
Yasemin Özilhan
Lüks yaşamı ve trend parçaları kullanmasıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan da kendine her şeyi yakıştıran ünlülerden…
Ece Sükan
Bohem ve vintage tarzı modern dokunuşlarla birleştiren Ece Sükan, moda dünyasının içinde aktif yer olarak alıyor.
Burcu Esmersoy
Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Burcu Esmersoy, şık seçimleriyle öne çıkıyor.
Ajda Pekkan
Sahne kostümlerinde gösterişli ve modern parçalara yer veren Ajda Pekkan, günlük hayatında da sofistike seçimler yapıyor.
Nebahat Çehre
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Nebahat Çehre, tarzıyla da birçok kadının idolü…
Afra Saraçoğlu
Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu, ne giyse kendine yakıştırmayı başaran ünlüler arasında yer alıyor.