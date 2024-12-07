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Bahar Gencer bahar.gencer@ntv.com.tr

Şıklıklarıyla göz kamaştıran ünlü isimler

Türkiye’de birçok ünlü isim sadece yetenekleriyle değil, tarzlarıyla da adından söz ettiriyor. İşte şıklıklarıyla adından söz ettiren ünlü isimler…

Hande Erçel

Kusursuz fiziği ile ne giyse çok iyi taşıyan Hande Erçel, gerek günlük hayatında gerek özel gecelerde stiliyle ön plana çıkıyor.

Serenay Sarıkaya

Her giydiğini kendine yakıştıran Serenay Sarıkaya, seçtiği trend parçalarla moda ikonu haline geldi.

Şıklıklarıyla göz kamaştıran ünlü isimler - 1

Yasemin Özilhan

Lüks yaşamı ve trend parçaları kullanmasıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan da kendine her şeyi yakıştıran ünlülerden…

Ece Sükan

Bohem ve vintage tarzı modern dokunuşlarla birleştiren Ece Sükan, moda dünyasının içinde aktif yer olarak alıyor.

Burcu Esmersoy

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Burcu Esmersoy, şık seçimleriyle öne çıkıyor.

Şıklıklarıyla göz kamaştıran ünlü isimler - 2

Ajda Pekkan

Sahne kostümlerinde gösterişli ve modern parçalara yer veren Ajda Pekkan, günlük hayatında da sofistike seçimler yapıyor.

Nebahat Çehre

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Nebahat Çehre, tarzıyla da birçok kadının idolü…

Afra Saraçoğlu

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu, ne giyse kendine yakıştırmayı başaran arasında yer alıyor.

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