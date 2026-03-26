Sofia Richie’den Begüm Öner’e: Son dönemde anne olan ünlüler
Ünlü şarkıcı Lionel Richie’nin kızı Sofia Richie'nin ikinci kez anne olması sonrası son dönemde benzer bir mutluluk yaşayan ünlü isimler merak konusu oldu.
SOFIA RICHIE
2023 yılından bu yana iş insanı Elliot Grainge ile dünyaevine giren Sofia Richie, 2024'te kızını kucağına almış ve ilk kez anne olmuştu. Kızına Eloise Samantha adını veren ünlü isim, 18 Mart'ta ikinci kez anne olduğunu duyurdu. Bir oğlu olan Richie, bebeğin adının da Henry Cecil olduğunu açıkladı.
Sofia Richie, anneliği hayatının en büyük başarısı olarak tanımlıyor.
DAMLA ALTUN
Sosyal medya fenomeni Damla Altun, Uğur Şengül ile 2024 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu evlilikleri süren çift, ilk bebeklerine kavuştu. Altun ile eşi Şengül, oğullarına Ege ismini verdi.
EGE KÖKENLİ
"Aykut Enişte", "Güneşin Kızları", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli'den de kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi. Daha önce hamileliğinin beşinci ayında bir kayıp yaşayan Kökenli, bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.
Ünlü oyuncu, mutluluğunu "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde… Her şey için şükürler olsun. Sonunda kızımız evimizde" diye paylaştı.
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022'de Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.
ELLIE GOULDING
"Love Me Like You Do" şarkısıyla tanınan Ellie Goulding, aktör sevgilisi Beau Minniear'dan bebek beklediğini 2025 Moda Ödülleri'nde duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, 6 Mart’ta bir kız kız çocuk dünyaya getirdi. Ellie Goulding’in eski eşi Caspar Jopling'den de Arthur adında bir oğlu var.
BEGÜM ÖNER
"Seksenler" dizisinde birlikte rol aldığı Ceyhun Fersoy ile arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve 2015'te evlenen Begüm Öner, 26 Şubat'ta bebek sahibi oldu. Bir kızı olan ünlü oyuncu, bebeğine Karya adını verdi.
