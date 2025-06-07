Son yıllarda şövalyelik ünvanı alan ünlüler

David Beckham



90'lı yıllara damga vuran Spice Girls grubunun üyesi Victoria Beckham ile evli olan efsane futbolcu David Beckham’a Kral Charles'ın doğum gününde şövalyelik ünvanı verilecek.



Christopher Nolan



Prestij, Inception, Dark Knight serisi ve Interstellar gibi unutulmaz filmlere imza atan Christopher Nolan’a 2024 yılında şövalyelik ünvanı aldı.



ABBA



"Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, şövalyelik nişanıyla ödüllendirildi.



Brian May



Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in eski gitaristi Brian May de 2023 yılında şövalyelik ünvanı aldı.



Lewis Hamilton



Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2021 yılında şövalyelik ünvanı aldı.