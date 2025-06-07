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Son yıllarda şövalyelik ünvanı alan ünlüler

Eski futbolcu David Beckham’a şövalyelik ünvanı verileceğinin duyurulması sonrası son dönemde şövalyelik ünvanı alan ünlüler merak konusu oldu. İşte son yıllarda şövalye ünvanı alan ünlü isimler…



90'lı yıllara damga vuran Spice Girls grubunun üyesi Victoria Beckham ile evli olan efsane futbolcu David Beckham’a Kral Charles'ın doğum gününde şövalyelik ünvanı verilecek.

Christopher Nolan

Prestij, Inception, Dark Knight serisi ve Interstellar gibi unutulmaz filmlere imza atan Christopher Nolan’a 2024 yılında şövalyelik ünvanı aldı.

ABBA

"Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, şövalyelik nişanıyla ödüllendirildi.

Brian May

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in eski gitaristi Brian May de 2023 yılında şövalyelik ünvanı aldı.

Lewis Hamilton

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2021 yılında şövalyelik ünvanı aldı.

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