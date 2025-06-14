Kansere meydan okuyan ünlü isimler

Fadik Sevin Atasoy



Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, katıldığı programda kanseri yendiğini “Bitiyor dedim bitti küllerimden yeniden doğdum” sözleriyle açıkladı.



Ediz Hun



Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun, birkaç ay önce kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıkladı. Kemoterapi sonrası sağlığına kavuştuğunu söyleyen Hun, şu açıklamayı yaptı:



“Kendime fazla güvenmekten oldu. ‘Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum’ diye düşündüm. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kemoterapi aldım. 8 ay geçti, şimdi iyiyim. Kabızlık çekiyorsanız hemen doktora gidin. Bende ince bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum; kabızlık çekiyorsanız mutlaka kolonoskopi yaptırın.”



Nursel Ergin



Ünlü sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz aylarda meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Ergin’in tedavisi sürüyor.