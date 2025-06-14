Kansere meydan okuyan ünlü isimler

Fadik Sevin Atasoy
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, katıldığı programda kanseri yendiğini “Bitiyor dedim bitti küllerimden yeniden doğdum” sözleriyle açıkladı.
Ediz Hun
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun, birkaç ay önce kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıkladı. Kemoterapi sonrası sağlığına kavuştuğunu söyleyen Hun, şu açıklamayı yaptı:
“Kendime fazla güvenmekten oldu. ‘Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum’ diye düşündüm. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kemoterapi aldım. 8 ay geçti, şimdi iyiyim. Kabızlık çekiyorsanız hemen doktora gidin. Bende ince bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum; kabızlık çekiyorsanız mutlaka kolonoskopi yaptırın.”
Nursel Ergin
Ünlü sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz aylarda meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Ergin’in tedavisi sürüyor.
Canan Ergüder
Ünlü oyuncu Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisinde rol aldığı sırada meme kanserine yakalandığını öğrendi. Mesleğine ara verip tedaviye başlayan ünlü oyuncu, sağlığına kavuştu.
Arif Güloğlu
Çok Güzel Hareketler 2 ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu, lenf kanserini gördüğü tedavi sayesinde yendi.
Boğaç Aksoy
Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Boğaç Aksoy da lenf kanseriyle mücadelesinde galip geldi ve uzun bir tedavi sonrası setlere döndü.
Öte yandan geçmişte kanseri yenen ünlü isimler arasında; Defne Samyeli, Özdemir Erdoğan, Arzum Onan, Açelya Elmas, Vahide Perçin, Oya Başar, Fulden Uras, Yıldız Tilbe, Erhan Yazıcıoğlu, Deniz Uğur, Serra Yılmaz, Nilüfer, Yılmaz Morgül, Fatih Erkoç da bulunuyor.