Sürpriz aşklar ani kayıplar: İşte haftaya damga vuran magazin olayları

BİLGE ÖZTÜRK'ÜN SÖRF OKULU YANDI
İzmir'in farklı ilçelerindeki orman yangınları yürek yaktı. Bilge Öztürk de Çeşme'deki sörf okulunun yandığını duyurdu. Öztürk, konuyla ilgili "Herkese merhaba, canlarım desteğiniz çok teşekkür ederim. Binbir emekle yapılan kite okulları küle dönmüş durumda. Tek şükrettiğimiz konu hiçbir can kaybının yaşanmamış olması. Önlemeye çalışsak da yapabileceğimiz pek bir şey olmadı. Bundan sonrası için hep birlikte çok daha güzel okullar inşa etmeye, çok daha güzel sporcular yetiştirmeye çalışacağız'' açıklamasında bulundu.
GÜZİDE DURAN-FİKRET ORMAN AŞKI ORTAYA ÇIKTI
Eski manken Güzide Duran, aradığı aşkı Fikret Orman'da buldu. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen çift, bir mekan çıkışında el ele görüntülendi. İkilinin el ele görüntülenmesi sonrası Adnan Aksoy tepki gösterdi.
Aksoy, Duran'a "Ben Adnan Aksoy. Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır..." sözleriyle tepki gösterdi.
ŞEKİP TAŞPINAR HAYATINI KAYBETTİ
Kurtlar Vadisi dizisindeki "Cevat Akarsu" karakterine hayat veren oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti. Taşpınar, 3 Temmuz'da Altınoluk Köy Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Altınoluk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ECE ERKEN'DEN SİNAN AKÇIL'A İLAN-I AŞK
Sunucu Ece Erken ile müzisyen Sinan Akçıl kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı. İlk olarak havaalanında el ele görüntülenen ünlü çiftten Ece Erken, sevgilisiyle ilk pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.
Ece Erken, paylaşımında "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım" ifadelerini kullandı.
ŞEYTAN MARKA GİYER 2 FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep'in başrolünü üstlendiği Şeytan Marka Giyer (2006) filminin devamı geliyor. Başrollerini Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın üstleneceği filmin çekimleri birkaç gün önce başladı.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU İLE MERVE DİNÇKOL EVLENDİ
Camdaki Kız dizisiyle tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol, 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul'da dünyaevine girdi.