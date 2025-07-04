Sürpriz aşklar ani kayıplar: İşte haftaya damga vuran magazin olayları

BİLGE ÖZTÜRK'ÜN SÖRF OKULU YANDI

İzmir'in farklı ilçelerindeki orman yangınları yürek yaktı. Bilge Öztürk de Çeşme'deki sörf okulunun yandığını duyurdu. Öztürk, konuyla ilgili "Herkese merhaba, canlarım desteğiniz çok teşekkür ederim. Binbir emekle yapılan kite okulları küle dönmüş durumda. Tek şükrettiğimiz konu hiçbir can kaybının yaşanmamış olması. Önlemeye çalışsak da yapabileceğimiz pek bir şey olmadı. Bundan sonrası için hep birlikte çok daha güzel okullar inşa etmeye, çok daha güzel sporcular yetiştirmeye çalışacağız'' açıklamasında bulundu.

GÜZİDE DURAN-FİKRET ORMAN AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Eski manken Güzide Duran, aradığı aşkı Fikret Orman'da buldu. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen çift, bir mekan çıkışında el ele görüntülendi. İkilinin el ele görüntülenmesi sonrası Adnan Aksoy tepki gösterdi.

Aksoy, Duran'a "Ben Adnan Aksoy. Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır..." sözleriyle tepki gösterdi.

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