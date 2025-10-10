Survivor 2026’ya Geri Sayım: İşte hafızalara kazınan efsane isimler

Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekranlara gelecek yarışmanın ilk ismi belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın ilk yarışmacısının şarkıcı Bayhan olduğunu duyurdu. Bunun ardından Survivor'a damga vuran isimler akıllara geldi. İşte Survivor'da iz bırakan yarışmacılar...

ADEM KILIÇCI

Boksör olan Adem Kılıçcı, dört kere Survivor'a katıldı. 2017'de ve 2022'de ikinci olan Adem Kııçcı, 2018 senesinde ve Survivor 2025'te şampiyon oldu. Adem, duruşu ve performansıyla katıldığı tüm sezonlarda adından söz ettirdi.

NAGİHAN KARADERE

Survivor'ın kraliçesi olarak nam salan milli atlet Nagihan Karadere, hem sert tavrı hem de parkurda rakip tanımamasıyla katıldığı her sezonda dikkat çekti. 2016, 2018, 2022 ve 2024 yılında Survivor'da mücadele eden Karadere, şampiyon olamasa da girdiği tartışmalar ve performansıyla öne çıktı.