Survivor 2026’ya Geri Sayım: İşte hafızalara kazınan efsane isimler

Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekranlara gelecek yarışmanın ilk ismi belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın ilk yarışmacısının şarkıcı Bayhan olduğunu duyurdu. Bunun ardından Survivor'a damga vuran isimler akıllara geldi. İşte Survivor'da iz bırakan yarışmacılar...
ADEM KILIÇCI
Boksör olan Adem Kılıçcı, dört kere Survivor'a katıldı. 2017'de ve 2022'de ikinci olan Adem Kııçcı, 2018 senesinde ve Survivor 2025'te şampiyon oldu. Adem, duruşu ve performansıyla katıldığı tüm sezonlarda adından söz ettirdi.
NAGİHAN KARADERE
Survivor'ın kraliçesi olarak nam salan milli atlet Nagihan Karadere, hem sert tavrı hem de parkurda rakip tanımamasıyla katıldığı her sezonda dikkat çekti. 2016, 2018, 2022 ve 2024 yılında Survivor'da mücadele eden Karadere, şampiyon olamasa da girdiği tartışmalar ve performansıyla öne çıktı.
TURABİ ÇAMKIRAN
Gerek sert sözleri gerek parkurdaki başarısıyla adından söz ettiren Turabi, 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste şampiyon oldu. Ardından 2018'de de yarışmada beşinci olan Turabi, oyunculuk da yaptı. ABD'de de birçok yarışmaya katılan Turbo lakaplı Turabi, 2024'te de Survivor'a katıldı. Ancak sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.
AVATAR ATAKAN
Atakan Arslan da Survivor'a üç kere katıldı. 2016, 2022 ve 2024 sezonlarında mücadele eden Avatar lakaplı yarışmacı, katıldığı ilk sene şampiyon oldu.
OGEDAY GİRİŞKEN
Mücadelesiyle Survivor'a damga vuran Ogeday Girişken, 2017, 2022 ve 2024 yılında Survivor'da boy gösterdi. Tavrı ve parkurdaki başarısıyla anılan Ogeday, 2017 ve 2024'te şampiyonluk sevinci yaşadı.