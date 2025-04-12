Survivor'la ünlenip oyunculuk yapan ünlü isimler

Uğur Pektaş
2005 yılında katıldığı Survivor'da birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Murat karakteriyle hafızalara kazındı.
Merve Oflaz
Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, yarışma sonrası Güzel Köylü, Arka Sokaklar ve Not Defteri gibi dizilerde rol alarak oyunculuk dünyasına adım attı.
Anıl Tetik
2012'de Survivor'a katılan ve yarışmayı 3. olarak tamamlayan Anıl Tetik de kariyerine oyuncu olarak devam etti. Tetik; Hayat Bazen Tatlıdır, Alemin Kıralı, Tek Yürek ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda rol aldı.
Hilmi Cem İntepe
2013 yılında Survivor'a katılan Hilmi Cem İntepe daha sonra oyunculuğa adım attı ve Maria ile Mustafa, Bodrum Masalı, Çalıkuşu, Tek Yürek gibi dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde de boy gösterdi.
Serkay Tütüncü
Survivor'a 2016 yılında katılan Serkay Tütüncü, yarışma sonrası oyunculuğa adım attı. İnsanlık Suçu, Afili Aşk, Bay Yanlış, Masumiyet, Kusursuz Kiracı gibi birçok yapımda rol alan Tütüncü, şimdilerde şarkıcı Zeynep Bastık ile yaşadığı aşkla gündemde...
Ogeday Girişken
2017'de katıldığı Survivor'da şampiyon olan Ogeday Girişken, Bir Litre Gözyaşı dizisiyle oyunculuğa başladı. Daha sonra Savaşçı dizisinde boy gösteren Girişken, 2022 yılında Survivor'a ikinci kez katıldı. Ogeday Girişken, Survivor 2024: All Star yarışmasında da yer aldı ve şampiyon oldu.
Nisa Bölükbaşı
2020'de katıldığı Survivor'la büyük bir hayran kitlesi elde eden Nisa Bölükbaşı, ardından Sihirli Annem dizisinde rol aldı. 2022'de tekrardan katıldığı yarışmada birinci olan Bölükbaşı, son olarak Koyu Beyaz adlı dizide boy gösterdi.