Survivor'la ünlenip oyunculuk yapan ünlü isimler

Uğur Pektaş



2005 yılında katıldığı Survivor'da birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Murat karakteriyle hafızalara kazındı.



Merve Oflaz



Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, yarışma sonrası Güzel Köylü, Arka Sokaklar ve Not Defteri gibi dizilerde rol alarak oyunculuk dünyasına adım attı.



Anıl Tetik



2012'de Survivor'a katılan ve yarışmayı 3. olarak tamamlayan Anıl Tetik de kariyerine oyuncu olarak devam etti. Tetik; Hayat Bazen Tatlıdır, Alemin Kıralı, Tek Yürek ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda rol aldı.

Hilmi Cem İntepe



2013 yılında Survivor'a katılan Hilmi Cem İntepe daha sonra oyunculuğa adım attı ve Maria ile Mustafa, Bodrum Masalı, Çalıkuşu, Tek Yürek gibi dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde de boy gösterdi.



Serkay Tütüncü



Survivor'a 2016 yılında katılan Serkay Tütüncü, yarışma sonrası oyunculuğa adım attı. İnsanlık Suçu, Afili Aşk, Bay Yanlış, Masumiyet, Kusursuz Kiracı gibi birçok yapımda rol alan Tütüncü, şimdilerde şarkıcı Zeynep Bastık ile yaşadığı aşkla gündemde...