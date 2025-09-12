Takıntılı hayran kabusu yaşayan ünlüler

Ece Seçkin, 4 yıldır hem kendisinin hem eşinin taciz edildiğini ve ölüm tehdidi aldığını açıkladı. "İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir" diyen ünlü şarkıcı, durumun katlanılmaz bir hal aldığını belirtti.



DERYA ULUĞ



Şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden şahıs, birkaç ay önce çiftin İzmir'deki konserine gitmişti.



Bunun üzerine sosyal medyadan çağrıda bulunan Uluğ, şikayetçi olmuştu. Şüpheli tutuklandıktan sonra sessizliğini bozan Derya Uluğ, "Bu tarz hoş olmayan durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha bunları yaşamamasını diliyorum. Üzücü, tedirgin edici bir süreç.Umuyorum dersini alır" demişti.

SİBEL CAN



Ünlü şarkıcı Sibel Can da birkaç ay önce katıldığı programda geçmişte bir hayranının kendisine saplantılı olduğunu belirtip yaşadıklarını anlatmıştı.



Takıntılı bir hayranının kendisine koli içinde hediyeler yolladığını ifade eden Sibel Can, "Beni eşi, çocuklarımı da kendi çocukları gibi görüyordu" demişti.



Yaşananların bununla da sınırlı kalmadığını belirten ünlü şarkıcı, daha sonra gelen başka bir kolinin içinden çıkan bıçakla dehşete kapıldığını "İşte o an gerçekten çok korktum. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hemen harekete geçti" ifadelerini kullanmıştı.



TAN TAŞÇI



Ünlü şarkıcı Tan Taşçı’nın başı 6 yılı aşkın süredir saplantılı hayranı ile dertte. Güvenliğinin tehdit edildiğini öne süren Taşçı, şahıs hakkıda sayısız suç duyurusunda bulundu.