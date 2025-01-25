Titiz olmalarıyla bilinen ünlü isimler: En büyük obsesyonum temizlik

ECE SEÇKİN
Şarkıcı Ece Seçkin, katıldığı bir programda “En büyük obsesyonum temizlik ve hijyenle alakalı şeyler. Gördüğüm her şey temiz olsun istiyorum. Mesela otellerde bu çok büyük sorun yaşatıyor. Hem işimden dolayı hem de eşim seyahat etmeyi çok sevdiğinden çok fazla otel konaklaması yapıyoruz. Gece saat 2’de odaya süpürge rica etmişliğim var. Yeterince temiz olduğundan emin değilsem odayı kendim temizlemek istiyorum. Çünkü temiz olmazsa o odada uyuyamam" ifadelerini kullandı.
Seçkin, sözlerine "Bununla alakalı terapi de alıyorum. Fakat Başak burcuyum. Burcumun en büyük özelliği temiz ve titiz olması. ‘Dünyanın en güzel kokusu nedir?’ diye sorsalar çamaşır suyu olduğunu söylerim. O koku beni o kadar mutlu ediyor ki. Amerika’ya bile yorgan ve nevresim taşımışlığım var" diye devam etti.
PINAR ALTUĞ
Oyuncu Pınar Altuğ da çok titiz olduğunu "İflah olmaz bir başak burcuyum. Gün geçtikte fena oluyorum. Ev dağıldı ve kirlendi diye kızmam ama hemen temizlerim. Bana göre hayat yaşamaya değer. Çevremizdeki her şey bizim hayatımızı güzelleştirsin diye var" sözleriyle anlatmıştı.
SEDA BAKAN
İki çocuk annesi oyuncu Seda Bakan da birkaç ay önce titizliğini "Çünkü aşırı derecede bir temizlik takıntım var. Annemden gelen bir takıntı bu..." sözleriyle açıklamıştı.
KİBARİYE
Ünlü sanatçı Seda Sayan, yıllar önce katıldığı bir programda yakın dostu Kibariye'nin çok titiz olduğunu açıklamış ve "O çok titiz biridir. Yerdeki parkeleri kazırdı. Her gün temizlik yapardık" demişti.
EZGİ MOLA
Temizlik alışkanlığının küçük yaştan beri kendisinde var olduğunu söyleyen Ezgi Mola, yıllar önceki bir röportajında “Temizlik yaparken kendimi de arındırıyorum” demişti. Mola, annesinin anlattığına göre küçükken boyu lavaboya yetişmediği halde altına tabure koyup bulaşık yıkamaya çalışıyormuş.
Ünlü oyuncu, daha önce de "Titiz bir kadınım. Evi günde üç kere baştan aşağı süpürürüm. Bundan da zevk alırım” demişti.
DAVID BECKHAM
Ünlü futbolcu David Beckham da kendi hayatını anlatan belgeselde; eşi ve çocuklar uyuduktan sonra saatlerce temizlik yaptığını söylemişti. Beckham, “O kadar çok temizlik yapıyorum ki dürüst olmak gerekirse, eşim tarafından bu davranışımın çok beğenildiğinden emin değilim” demişti.
KADİR EZİLDİ
Temizlik tutkusuyla ünlenen sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, annesiyle babası boşandıktan sonra bu takıntının başladığını ve bu sebeple evine misafir kabul edemediğini anlatmıştı.