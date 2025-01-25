Titiz olmalarıyla bilinen ünlü isimler: En büyük obsesyonum temizlik

ECE SEÇKİN Şarkıcı Ece Seçkin, katıldığı bir programda “En büyük obsesyonum temizlik ve hijyenle alakalı şeyler. Gördüğüm her şey temiz olsun istiyorum. Mesela otellerde bu çok büyük sorun yaşatıyor. Hem işimden dolayı hem de eşim seyahat etmeyi çok sevdiğinden çok fazla otel konaklaması yapıyoruz. Gece saat 2’de odaya süpürge rica etmişliğim var. Yeterince temiz olduğundan emin değilsem odayı kendim temizlemek istiyorum. Çünkü temiz olmazsa o odada uyuyamam" ifadelerini kullandı. Seçkin, sözlerine "Bununla alakalı terapi de alıyorum. Fakat Başak burcuyum. Burcumun en büyük özelliği temiz ve titiz olması. ‘Dünyanın en güzel kokusu nedir?’ diye sorsalar çamaşır suyu olduğunu söylerim. O koku beni o kadar mutlu ediyor ki. Amerika’ya bile yorgan ve nevresim taşımışlığım var" diye devam etti.

PINAR ALTUĞ Oyuncu Pınar Altuğ da çok titiz olduğunu "İflah olmaz bir başak burcuyum. Gün geçtikte fena oluyorum. Ev dağıldı ve kirlendi diye kızmam ama hemen temizlerim. Bana göre hayat yaşamaya değer. Çevremizdeki her şey bizim hayatımızı güzelleştirsin diye var" sözleriyle anlatmıştı. SEDA BAKAN İki çocuk annesi oyuncu Seda Bakan da birkaç ay önce titizliğini "Çünkü aşırı derecede bir temizlik takıntım var. Annemden gelen bir takıntı bu..." sözleriyle açıklamıştı. KİBARİYE Ünlü sanatçı Seda Sayan, yıllar önce katıldığı bir programda yakın dostu Kibariye'nin çok titiz olduğunu açıklamış ve "O çok titiz biridir. Yerdeki parkeleri kazırdı. Her gün temizlik yapardık" demişti.