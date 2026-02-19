Türk edebiyatının klasikleri ekranda hayat buldu. İşte unutulmaz uyarlamalar

MASUMİYET MÜZESİ

Orhan Pamuk'un kült romanı "Masumiyet Müzesi", 2026'da diziye uyarlandı. Kemal ve Füsun'un arasındaki saplantılı aşkı konu alan dizide, başrolleri Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşıyor.

Her cümlesi objelerle hayat bulan ve "Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum" cümlesiyle akıllarda yer eden “Masumiyet Müzesi”nin uyarlamasını Zeynep Günay yönetiyor.

FATİH HARBİYE

Peyami Safa imzalı “Fatih Harbiye” de 2013 yılında modern bir şekilde diziye uyarlandı. Modern bir hayatla ve eski değerlere bağlı bir hayat arasında bocalayan Neriman'ın hikayesini anlatan dizide, başrolleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu paylaştı.

AŞK-I MEMNU

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde başrolleri Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya paylaştı.

2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan dizinin yönetmenliğini Hilal Saral üstlendi. Bihter ve Behlül'ün imkansız aşkı yıllar geçse de unutulmazken, dizi hem kostümleri hem ikonik replikleriyle fenomen haline geldi.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan "Yaprak Dökümü dizisi, 2006-2010 yılları arasında yayınlandı. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Bedia Ener gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, yayınlanmasının üzerinden yılar geçse de popülerliğini koruyor.

Türk televizyonuna damga vuran yapımlardan biri olan, hala replikleriyle gündemden düşmeyen dizi, taşradan İstanbul'a taşınan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.

ÇALIKUŞU

Reşat Nuri Güntekin'in en çok okunan eseri “Çalıkuşu” da iki kez ekrana uyarlandı. İlk olarak 1986 yılında izleyiciyle buluşan dizide Feride'yi Aydan Şener, Kamran rolünü ise Kenan Kalav canlandırdı. Nişanlısının ihaneti sonrası kendini mesleğine adayan ve Anadolu'yu karış gezen bir kadın öğretmenin hikayesini anlatan eser kadar dizi de klasikleşti.

“Çalıkuşu”, 2013 yılında bir kez daha diziye uyarlandı. Dizinin başrollerinde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yer aldı.

BONUS: GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NUN ESERLERİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun birçok eseri de ekranlara uyarlandı. "Madalyonun İçi" eserinden hareketle izleyiciyle buluşan "Kırmızı Oda" ve "Masumlar Apartmanı"nın yanı sıra; "İstanbullu Gelin", "Camdaki Kız", "Kral Kaybederse", "Yalı Çapkını" gibi başarılı birçok uyarlama, Türk televizyonlarının en çok izlenen dizileri arasına girdi.